«Архиерейскую присягу обязаны соблюдать даже под угрозой смерти». УПЦ МП запретила священникам принимать участие в объединительном соборе

Представителям Украинской православной церкви Московского патриархата официально запрещено принимать участие в объединительном соборе, назначенном Константинополем. Об этом говорится в решении, принятом 7 декабря по итогам заседания Священного синода УПЦ МП.

Объединительный собор в документе называется «незаконным собранием», потому что «в нем примут участие представители раскольнических группировок». Украинские власти Синод обвинил в давлении на священнослужителей.

«Выражаем обеспокоенность многочисленными случаями давления на Преосвященных Украинской православной церкви с целью заставить их принять участие в так называемом объединительном соборе, что является прямым побуждением к нарушению архиерейской присяги, которую епископы обязывались соблюдать даже под угрозой смерти», – заявили в УПЦ МП.

Ранее стало известно, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отослал свое приглашение на собор обратно в Константинополь. Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря в Киеве. В РПЦ его уже назвали «канонически ничтожным сборищем».