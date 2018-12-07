Бывшего руководителя Российского авторского общества арестовали по новому делу о мошенничестве. За прошлое он уже отсидел

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Как пишет 7 декабря РБК, Федотов задержан по новому делу об особо крупном мошенничестве.

Под стражей экс-руководитель РАО пробудет как минимум до 6 февраля. При этом подробности нового дела пока не раскрываются, судья только указала, что оно связано с деятельностью Федотова как главы РАО. В июне 2017-го его уже осудили за мошенничество и приговорили к полутора годам колонии общего режима. Федотов вышел на свободу по УДО в декабре того же года.

В прошлый раз бывшего главу РАО обвинили в хищениях недвижимости общества. Он учредил дочернюю структуру, в уставной капитал которой внес 4 объекта недвижимости. Та, в свою очередь, передала их своим «дочкам» – каждой по одному. В итоге помещения оказались в собственности третьих лиц. Сумму хищений суд оценил в 500 млн рублей.