Высокопоставленных полицейских в Москве задержали по подозрению в получении взятки. Прекращение проверки они оценили в 15 млн

Сотрудник управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом 7 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Имен задержанных издание не называет. Телеканал РЕН-ТВ сообщает, что речь идет о начальнике 12-го отдела 4 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Кашматове и начальнике отделения Управления «Ц» ГУСБ МВД России Атаеве. По предварительной информации, они получили взятку в 15 млн рублей за прекращение проверки Управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве. Возбуждено уголовное дело. В операции по задержанию подозреваемых принимали участие ФСБ и управление собственной безопасности МВД.