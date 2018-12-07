Роскосмос: Дмитрий Рогозин умеет убеждать президента

Заявления Роскосмоса об информационной атаке заставили «Фонтанку» проверить, насколько ведомство Дмитрия Рогозина готово к работе над своим имиджем. Глава пресс-службы госкорпорации заверил нас, что все «болячки» лечатся.

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

После серии громких скандалов и неудачных пусков Роскосмос взял курс на улучшение имиджа. Однако тут же госкорпорация столкнулась с новой волной насмешек. В ответ глава её пресс-службы Владимир Устименко 4 декабря заявил, что компанию информационно «атакуют» извне.

В интервью «Фонтанке» помощник Дмитрия Рогозина объяснил, что его слова вырвали из контекста, коррупционеров в «Роскосмосе» чистят, проверок Счётной палаты не боятся, «болячки» лечат, а совместный с американцами спутниковый Интернет не сворачивают. А то, что результаты пока не видны – закономерность, так как 80 предприятий госкорпорации даже старые логотипы меняют очень медленно. И дело тут не в веществах, которые, как известно, позволяет себе коллега Илон Маск. В Роскосмосе даже после успешных пусков на Байконуре действует «сухой закон», уверил глава пресс-службы ведомства.

- Роскосмос вашими устами заявил об информационной атаке. Загадками говорите. А мы любим конкретику. Кто же этот «неопознанный» и, возможно, даже «летающий» злодей?

– У нас часто журналисты любят выдёргивать слова из контекста. Получается двусмысленность. Когда моё интервью ещё готовили к публикации, пошли молнии по лентам информагентств: "Молния! Информационная атака на «Роскосмос»!" И получалась чуть ли не DdoS-атака каких-то хакеров, которые хотят нам нанести урон. Я же говорил про то, что негласно есть пропагандистская акция против корпорации и против отрасли в целом. «Роскосмос» работает на всю космическую отрасль, которая имеет богатую историю. Что-то прибывает, что-то убывает. Сейчас идёт серьёзная ревизия. В отрасли суммарно работает около 200 000 человек!

– Но вас же не за это кусают и мочат. Вы себе как отвечаете на вопрос, за что?

– С одной стороны, это происходит уже просто по инерции. У англичан есть выражение «буги мен», то есть человек, которым пугают детей. Плохой серый волк. И так уже лет 300, хотя есть те, для кого он не самый плохой старичок, к тому же седой и уставший бегать по лесу. В нашем случае «Роскосмос» после развала СССР оказался фактически без финансирования. Огромное количество проектов, площадей, специалистов. Начался развал отрасли, который лет 15 – 16 продолжался. В начале нулевых государство стало помогать, а мы дотируемая корпорация, да.

– То есть едкая критика в ваш адрес — это привычка?

– Да, осталась. Да, организм наш очень болеет. Есть болячки в виде очень серьёзных финансовых минусов. Остаются административные, организационные проблемы. Этому организму сейчас очень тяжело.

– Появление Дмитрия Лоскутова в «Главкосмосе» — это признаки лечения на внешних рубежах?

– Да. Лоскутов — категорически профессиональный человек с огромным опытом работы как в Белом доме, так и на дипломатических постах. Это человек, что называется, на своём месте (Лоскутов ранее работал с международными партнёрами и в правительстве и по линии Совета Россия — НАТО. — Прим. ред.). Он — дипломат. Знает три языка. Он хорошо знает всю эту систему.

– И чем он будет замазывать дыры в имидже «Роскосмоса» после аварии с тем же «Союз-ФГ» в октябре? За освещение той аварии вас, кстати, критиковали коллеги. Новому шефу «Главкосмоса» какой инструментарий Дмитрий Рогозин выдал?

– Прежде всего, он займётся ревизией «Главкосмоса». Невозможно поставить задачу и через год её решить ни в одной крупной корпорации. Человек, конечно, может взять под козырёк и пообещать условные 10 пусков, но если он не понимает вверенного хозяйства, это будут бессмысленные обязательства.

– Лоскутов решит проблему с зависшим проектом «Гонец», совместным проектом с американской OneWeb? Или проект спутникового Интернета в любой точке Земли, который вызвал обеспокоенность ФСБ, уже забыт «Роскосмосом»?

– В этом вопросе ставить точку рано. Здесь есть добрая воля с обеих сторон. В переговорных процессах и наша сторона, и зарубежные партнёры слышат друг друга и понимают друг друга.

– Это вы про готовность OneWeb уступить контроль над проектом, о чём они ранее рассказали «Фонтанке»?

– Я бы не хотел сегодня концентрироваться на том, как дальше пойдёт дело и что в конечном итоге будет, не я принимаю решения.

– Сообщалось, что до конца года будет решение. Пуски наших ракет с иностранными спутниками ведь запланированы уже на 2019 год.

– Все силы сейчас брошены на то, чтобы именно так и произошло. Думаю, что ясность будет сразу после Нового года.

– Это зависит лично от президента?

– Безусловно. Но Владимир Путин оперирует той фактологией, которую ему подают. Теми рекомендациями, которые ему приносят. Допустим, те, которые основаны на наших переговорных процессах. А переговорные процессы продолжаются прямо сейчас. Думаю, что к концу года необходимая информация будет доложена президенту и будет принято решение.

– То есть на его столе будут не только аргументы ФСБ об угрозах национальной безопасности, но и ваши финансовые выкладки о выгоде проекта?

– Кстати, про безопасность в данном проекте не так всё ужасно, как может кому-то показаться. У нас эти моменты есть в переговорном процессе. И конструкторы говорят, что технически есть разные варианты решения этих вопросов. Чтобы и безопасность соблюсти, и выгоду коммерческую не потерять. Это не решается за пять минут. Нужно убедить контролирующую сторону. А они должны это проверить. Это регламент, который мы обойти не можем. Приятно, что вы тоже болеете за спутниковый Интернет. Поверьте, нас таких много. Дмитрий Рогозин в этом смысле – один из самых сильно болеющих. У него есть козыри для разговора с президентом. И у него есть дар убеждения.

– Мы заметили это в четверг. Но есть и доверие президента, раз Путин назначил Рогозина ещё и своим спецпредставителем по космосу?

– Безусловно, есть!

– Обществу для доверия нужны конкретные простые ответы. Например, на вопрос, кто же на самом деле просверлил российский сегмент МКС. Или ответ на этот вопрос невыгоден «Роскосмосу» с точки зрения пиара?

– Вы удивитесь, но пиар здесь стоит на втором месте. Я участвую во всех переговорах с американцами. И я вижу, какой у них настрой. Сейчас у нас с ними полное доверие. Вопрос поднимается регулярно. Последний раз на встрече на Байконуре. Совершенно не закрываясь и не пытаюсь что-то утаить, мы им сказали, что этой правды добьёмся. Ну а «Фонтанка» узнает об этом одной из первых. Дело не в том, чтобы найти стрелочника, каким бы он ни был. А в том, чтобы не допустить такого в будущем.

- Когда будет ответ? До конца года?

– После выхода космонавтов в открытый космос (выход Сергея Прокопьева и Олега Кононенко в открытый космос запланирован на 11 декабря, тогда космонавты осмотрят бытовой отсек "Союза" с помощью грузовой стрелы, на которой будет закреплён один из них. – Прим. ред.). Им предстоит весьма сложный комплекс работ на этот раз. Выводы будут сделаны в течение нескольких дней после работы снаружи станции. У нас нет никакого желания или интереса носить это шило в кармане. Мы прекрасно понимаем, что общество взбудоражено. Поскольку это такая детективная история, всем интересно узнать ответ.

- Детективы часто пишут под псевдонимами. Вы нам настоящее имя назовёте?

– Не думаю, что это стоит выносить на-гора. Посмотрим. Даже когда произошла авария «Союза-ФГ» 10 октября, мы оперативно озвучили результаты. У нас сейчас нет желания кому-то искалечить жизнь окончательно. Выводы сделаны. Технические условия соблюдены. Сейчас все процессы по сбору ракет фиксируются буквально посекундно.

– Почему и когда была завершена предыдущая российская лунная программа? Официального заявления о ее прекращении не было, но появилась новая, которая повторяет прежнюю практически попунктно.

– Философский вопрос. Лунная программа будет скорректирована. Будет новая программа, основанная на прежней. Вариантов больше, чем один. В начале 2019 года сузим этот список до одного и представим его на решение.

– Много лет на сайте ЦУПа публиковались циклограммы динамических операций на МКС: выходы в открытый космос с задачами, картинками, данные по посадкам космонавтов в Казахстане. Была обновляемая модель МКС со всеми модулями и кораблями. В этом году остались лишь перепечатки новостей. Приходится искать нужные вещи на сайте NASA. Вернёте всё на место?

– Да. Всё вернётся на сайт. Работаем над этим вопросом. У нас он возник не далее как вчера. Я попросил коллег ускорить решение.

– Это веб-дизайнер «молодец» или это были «идеологические» моменты?

– Комплексная история.

– К 20-летию МКС была сделана юбилейная символика. С ошибками. Один из вариантов был лишён европейского модуля «Колумб». После вмешательства коллег – популяризаторов космонавтики кое-где на сайтах корпорации исправили этот момент, но не везде. На той же аварийной ракете «Союз-ФГ» была неправильная эмблема. Почему нет внутренней экспертизы, которая бы отсекала подобные ошибки?

– Людей не хватает. Простой пример. У нас был ребрендинг символики всей госкорпорации. Но до сих пор большая часть предприятий пользуется старым символом. До некоторых доходит, как до луны. Кто-то считает, что занят более интересными вопросами, чем эти рисунки.

– Есть же люди, которые за этим следят. Есть крайне профессиональные популяризаторы космонавтики. А у вас есть общественный совет. Но там этих фанатов космоса нет ни одного. Почему?

– Лично я – только за. При пресс-службе мы создаём такой неофициальный совет популяризаторов, экспертов космической отрасли. Уже провели три встречи.

– Но наших петербургских у вас там нет!

– Я вёл переговоры с вашими земляками. Но они не готовы ездить на заседания совета в Москву. А дистанционно работать не можем мы. Я сразу сказал им, что есть «Роскосмос», а есть космос. И популяризаторы нам нужны именно космоса.

– Трансляции пусков ракет и стыковок «Союза» с МКС у «Роскосмоса» не выдерживают никакой критики. Звук, режиссура, качество заранее подготовленных материалов. При этом то же видео у NASA идёт совершенно нормально...

– По живому режете!

– Это ещё вопрос, кто тут режет по живому. Есть шансы, что наша картинка будет не хуже, чем у американцев?

– Я очень сильно надеюсь, что к следующему пилотируемому запуску у нас будет не хуже, чем у NASA (ближайший пуск намечен на март 2019 года. – Прим. ред.). У нас есть неплохие заделы в этой области с точки зрения пиара и информационного обеспечения. Кстати, американцы похвалили наш новый сайт. Видео, фото, наш журнал «Русский космос», всё будет. Нужно немного времени.

– Очень дорого стоят для туристов поездки на Байконур. Около 100 тысяч рублей в режиме всё включено или 45 тысяч без самолёта на 2 – 4 дня. А это важнейшая часть популяризации космонавтики. Ждать скидок?

– Стоит ждать реформы всего туристического направления.

– Такие реформы у нас заканчиваются обычно ростом цен.

– Цены упорядочатся. Предоставляемые услуги будут классифицированы. Будут для тех, кто захочет подороже. Будут для тех, кто захочет подешевле. Я не стал бы сейчас говорить, что нынешние цены вырастут. Сначала нужно вообще понять, что будет входить в такую поездку, себестоимость. Далее станет понятен нижний предел.

– Но конкуренции всё равно не будет же?

– Вполне может быть аутсорсинг. Но не в виде десятка компаний. А в виде генерального соглашения, где мы будем сохранять за собой контролирующую функцию. Естественно, заниматься этим будут те, у кого есть опыт.

– Журналистам почти невозможно получить неанонимную оперативную информацию по вопросам пилотируемой программы. С этим что будет делать Дмитрий Рогозин? Или он «сам себе режиссёр» и его твиттера достаточно?

– Нет, он с этим делает. По сравнению с тем, что было, ребята говорят – земля и небо.

– Не те орбиты. Надо повыше.

– Надо! Согласен с вами! Но для этого нужно отработать автоматизм.

– А от кого это зависит?

– Это зависит от организационного процесса. А так как есть департаменты, с которыми тяжело общаться (говорят – у меня регламент 15 дней), регламент надо сломать.

– Потому что когда происходит прерывание трансляции, все уже даже не смеются, потому что устали.

– Это тоже предвзятое отношение. Технический провал действительно есть, и американцы это тоже подтверждают. И даже они уже перестали обращать на это внимание. Это техника.

– В следующий раз трансляция не прервется?

– Да, потому что теперь при запуске у всех лиц, отвечающих за выдачу информации, кроме переговорных устройств есть спутниковые телефоны.

– В США очень популярно в межпланетных миссиях отправлять чип с именами всех желающих. Так люди виртуально попадают в разные точки Солнечной системы и у них на память остаются постеры об этом или «билеты». Будет ли «Роскосмос» так делать в миссиях «ЭкзоМарс-2020», Спектр-РГ?

– Классная идея. Спасибо, что подсказали. Я обязательно в понедельник с ребятами ее обсужу.

– Работы по ПТК НП «Федерация» идут с 2009 года, но до сих пор отсутствует раздел по кораблю на сайтах РККЭ и «Роскосмоса», словно никакого корабля нет. Есть только отрывочные новости.

– Информация по «Федерации» есть. Если она там не до каждого болта, это не значит, что она там отсутствует. И плюс мы будем делать 3D-модели наших аппаратов и спутников для сайта.

– По федеральной космической программе 2016 – 2025, которая принималась при вице-премьере Рогозине, уже сейчас видно и понятно, что не будет выполнения ни по срокам, ни по содержанию. Было объявлено, что ФКП будет обновлена, но пока нет никаких подробностей. При этом заявленная ранее «серьёзная лунная программа» была вырезана из ФКП.

– Не так все драматично. И не так все еще понятно. Мы на Луну полетим.

– Когда?

– Не скажу, что это будет завтра, но это будет.

– Непонятно будущее Центра имени Хруничева. Дмитрий Рогозин собирался ещё весной отдать землю под строительство. Потом президент в июне запретил застраивать территорию.

– Рогозин ратовал за то, чтобы эти земли никому не отдавать. И Владимир Владимирович именно так и поступил. Там планируется сделать космический технопарк, который объединит в себе и конструкторские, и производственные, и учебные здания.

– Расскажите про консервацию Гагаринского старта в 2020 году – Россия лишается резервирования стартовых столов для пилотируемых пусков?

– Не хороните Гагаринский старт раньше времени. Там арабы серьезный интерес к этому имеют. Идут переговоры по финансированию.

– А что с «проверками Кудрина»? Заявление о том, что вы просите его проверить вообще всё, это чтобы проверяющие запутались и не нашли то, что им находить не надо?

– Это для того, чтобы они помогли нам разобраться в том, что есть и указали эти места. И мы могли их полечить. Мы за диагностику, лечение и здоровое питание.

– Нарушения на 760 миллиардов вы уже называли «неправильно оформленной бумажной отчетностью». А как с коррупцией? Что будет делать Рогозин, если поймает кого-то за руку?

– В лучшем случае выгонять, в худшем – на них будут заводить дела.

– Пока чистки не было. Рано?

– Есть чистки по высшим головам, и они проходят. Там, где не очень все тяжело, человек по собственному желанию уходит. А там, где все тяжело, у нас на каждой оперативке руководитель службы безопасности рассказывает, кто, чего и куда.

– Хорошо бы и прессе об этом знать.

– А там фигуры вторые и третьи номера, они вам просто неинтересны. И там кто-то по коррупции, а кто-то по халатности и по глупости. Это тоже надо дифференцировать. Но процесс идет, и достаточно интенсивно. За полгода администрация «Роскосмоса» поменялась примерно на 70%.

– Тут коллег ваших американских тоже проверять будут. После того, как Илон Маск позволил себе прилюдно кое-что употребить. В «Роскосмосе» не боятся аналогичных проверок? Или на эти проблемы вас не проверяют?

– Вы знаете, мы вообще особо ничего не боимся. Мы в космос ракеты запускаем. У нас какой-то иммунитет, наверное. Даже если мы не очень довольны тем, что пишут СМИ, мы же тоже делим все на 50.

– В вопросе была доля шутки. В «Роскосмосе» на местах не бывает таких ситуаций? Схожих с поступком Илона Маска.

– Я не видел.

– А если проверить коллег?

– Я думаю, что коллег проверяют периодически. Первые разы, когда я ездил на пуски на Байконур, я все удивлялся: вроде все успешно, как-то отметить надо, банкет. Но вы знаете, ребята очень к этому подходят… Начиная с того, что «до» мы об этом вообще не говорим, это непозволительно. После – ну, исключительно, может быть, в домашних условиях. Но дисциплина – она есть.

– То есть на рабочих местах мы себя, как Илон Маск, не ведем?

– Нет, не ведем, у нас культура другая.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»