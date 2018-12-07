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09.12.2018 12:51
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Как штрафы ГИБДД возбуждают семейный очаг

Кто был в салоне машины мужа, когда он "задерживался на работе", - ГИБДД и Госуслуги показывают фотографии нарушений в высоком разрешении.

Как штрафы ГИБДД возбуждают семейный очаг

коллаж "Фонтанка"/Интерпресс

скриншот с сайта гибдд.рф

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Сервис проверки штрафов ГИБДД вскрыл неожиданные возможности, позволяющие ревнивцам проверять своих партнеров на честность. Имея госномер автомобиля и номер техпаспорта, в результатах выдачи стало видно не только сведения о зафиксированных камерами нарушениях, но и фотографии в хорошем разрешении. Можно и рассмотреть, кто на пассажирском сиденье. Приложения для смартфонов заложили семейный аспект в основу своей рекламной кампании.

Функционал просмотра фотографий в базе ГИБДД появился около года назад, но большую часть времени он работал плохо или не работал вообще. Сервис просмотра фото появился на Госуслугах около месяца назад, функцию стали рекламировать приложения для смартфонов, которые зарабатывают на комиссии с оплаты штрафов.

Желание "вторых половин" ознакомиться с содержимым смартфонов парнеров общеизвестно. Первыми сыграть на желании проверить супругов решили создатели приложения для айфона "Росштрафы". И в Инстаграме (его преимущественно населяют женщины – 60% пользователей в России) разместили рекламу с соответствующим призывом. Теперь нежелательно попадаться на камеры, если на вашем пассажирском сиденье едет любовница/любовник. Камеры делают снимки с расстояния 50 м, поэтому фиксируется весь автомобиль. И благодаря высокому разрешению снимка можно хорошо разглядеть, что происходит в салоне.

скриншот приложения "Росштрафы"

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Приложение выпустила московская фирма, создателем и гендиректором которой является айтишник, выпускник МИСиС по направлению "прикладная математика" Георгий Могилевцев.

"Идея рекламы полностью наша. Никаких рисков в ней мы не увидели. Точно такую же информацию, включая фотографии нарушений, можно получить в официальных сервисах — на сайте ГИБДД или Госуслуг. Если бы фотографии можно было получить только по госномеру, без данных техпаспорта, мы точно не стали бы давать такую рекламу. Мы исходим из того, что доступ к техпаспорту есть только у человека, которому он принадлежит. Если доступ получает кто-то еще, — мы не несем за это ответственности", — рассказал "Фонтанке" Могилевцев. 

Как штрафы ГИБДД возбуждают семейный очаг

По его словам, среди пользователей приложения – около 20% женщин.

По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение скачали 90 тыс. раз, а в App Store его оценили 132 тыс. человек. Создатели приложения никак не отслеживали, просматривали новые пользователи нарушения не принадлежащих им транспортных средств или нет.

"Мы видим другое. Чьи бы нарушения они не просматривали, мы видим, что штрафы по ним оплачиваются. Мы не заметили случаев, чтобы люди устанавливали приложения исключительно для просмотра фотографий", — отметил Могилевцев.

Следует отметить, что фотографии чужих нарушений, имея номер машины и данные техпаспорта, можно посмотреть и в личном кабинете Госуслуг. Система никак не проверяет принадлежность транспортного средства к хозяину кабинета. Также на Госуслугах и в базе ГИБДД можно получить эти данные по номеру водительского удостоверения или по номеру постановления об административном правонарушении.

скриншот с сайта гибдд.рф

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В магазинах Apple и Google — десятки приложений для оплаты штрафов, и почти все из них позволяют смотреть фотографии. Практика создания таких приложений находится в общем русле IT-продуктов, целью которых является загрузка и представление в удобном виде информации из государственных информационных систем, говорит гендиректор агентства "Рустелеком" Юрий Брюквин.

"Сейчас много сервисов построены на том, что бесплатная общедоступная информация, которую тем не менее тяжело собрать и обработать — ФНС, суды, госзакупки, — структурируется, агрегатируется и представляется пользователю в красивом и удобном виде. Целые бизнесы на этом построены — на парсинге госструктур, с возможностью поиска по различным параметрам, получения оповещений. Заработок строится на комиссии или на платной подписке. Классический пример — ресурсы для проверки контрагентов", — говорит он.

По его мнению, защита от неправомерного доступа к фотографиям в системе ГИБДД вполне достаточная. "Вопрос в том, насколько легко эти две строчки данных получить. Доступ к управлению счетом в банке ведь тоже представляет собой две строчки — логин и пароль. В случае с нарушениями ПДД, предполагается, что по крайней мере номер техпаспорта знает только владелец машины", — отметил он.

Рекламу, призывающую проверять своих парнеров, Брюквин считает "красивой заманухой". "Это самый простой лобовой способ, — узнай, где твой муж катался и с кем. Человек клюет. Много ведь людей, которые волнуются на этот счет".

В то же время он отметил, что зарубежом возможность просмотра фотографий дорожных нарушений других людей, вероятнее всего, отсутствует и представляется там "юридически небезупречной".

Отметим, что в развитых странах понятие личной и частной жизни намного сильнее защищено законом, чем в России. В США, например, на территории домохозяйств действуют особые правила, которые ставят жильцов выше гостей и посетителей в юридическом плане. Разницу в подходе к этой теме можно увидеть даже в картографических сервисах. В панорамах улиц Google Maps, например, в Петербурге замазаны номера машин и лица всех пешеходов. В панорамах "Яндекса" не скрыто ничего.

Нарушения ПДД и раньше уже возбуждали семейный уклад, когда фотографии нарушений были недоступны в интернете, но приходили "Почтой России". Правда, особенности работы последней и качество снимков позволяло избегать неприятных вопросов, например, "по истечении срока давности". 

Александр Аликин,"Фонтанка.ру"

скриншоты приложения Instagram

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