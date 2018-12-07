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Общество
07.12.2018 19:31
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Минпросвещения вернуло математику Людмилы Петерсон в перечень школьных учебников

Минпросвещения вернуло математику Людмилы Петерсон в перечень школьных учебников, при этом сократило федеральный перечень учебников на 37%, с 1370 до 863. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что ранее в нём находилось 1370 пособий.

«По итогам голосования членами совета (Научно-методического совета по учебникам при Минпросвещения. — Ред.) принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания», — рассказали RNS в пресс-службе министерства .

В ведомстве добавили, что в перечень был возвращен ряд учебников по просьбам педагогов и родителей. «В перечень также вернулись учебники, которые ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители, получив соответствующие положительные экспертизы. Среди них учебник по математике для младших классов Л. Г. Петерсон», — добавили в пресс-службе.

В ходе заседания совета было отмечено, что порядка 20 – 25% учебников из перечня не используются. «Если говорить о реальных фактах, я посмотрела статистику прошлого года, наши школы и наши педагоги едва пользуются четвертью федерального перечня учебников – реальные цифры 20 – 25%», — передаёт пресс-служба слова заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Весной 2014 года стало известно, что написанные Л. Г. Петерсон учебники по математике не прошли очередную государственную экспертизу, в результате чего их не внесли в федеральный перечень допущенных учебников на 2014/15 учебный год. При этом учебники Людмилы Петерсон выдержали научную экспертизу, но были «зарублены» на педагогической, которую делала эксперт Российской академии образования Любовь Ульяхина. Эксперт (известная как автор учебников не по математике, а по русскому языку) посчитала, что «содержание учебника вряд ли призвано воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и свой народ», поскольку «герои произведений Дж. Родари, Ш. Перро, братьев Гримм, А. А. Милна, А. Линдгрен, Э. Распе, гномы, эльфы, факиры со змеями, три поросёнка вряд ли призваны воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и свой народ».

Решение Минобрнауки вызвало возмущение научного сообщества, учителей и родителей, после чего более 20 тысяч человек подписали петицию за пересмотр федерального перечня школьных учебников. С резкой критикой решения министерства выступил и Общественный совет Минобрнауки.

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