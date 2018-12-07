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Финляндия
08.12.2018 15:10
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«Ода» всем: В Хельсинки открылась библиотека с роботами и лучшим видом на город

В центре Хельсинки появилась ещё одна точка притяжения – библиотека Oodi, где растут живые деревья, книги к полкам доставляют роботы, а бонусом к чтению идут 3D-принтеры, швейные машинки и даже студия звукозаписи. «Фонтанка» побывала в Oodi и узнала, почему туристам там - быть.

«Ода» всем: В Хельсинки открылась библиотека с роботами и лучшим видом на город

Tuomas Uusiheimo, Helsinki Marketing

Спустя 20 лет с момента своего рождения идея о библиотеке в центре финской столицы наконец воплотилась в жизнь, и её открытие стало одним из главных событий года в Хельсинки. Подарок своим жителям стоимостью 98 млн евро, из которых 30 млн выделило государство, преподнёс город. Поскольку библиотеку строили к столетнему юбилею (но задержались на год), то в ней воплотились основные финские принципы сегодняшнего дня: экологичность, технологичность и доступность – даже для тех, у кого нет читательского билета.

Центральная библиотека Oodi, что в переводе с финского означает «Ода», выросла в самом центре финской столицы – между музеем Kiasma, парламентом и Дворцом Финляндии, в двух шагах от остановки поездов, прибывающих на Центральный вокзал. На месте, где в царские времена была конюшня, а после – железнодорожный склад, сейчас возвышается огромное здание из дерева и стекла площадью 17 тыс. кв. м. 

Оно будто бы втягивает под свой навес посетителей с Народной площади (Kansalaistori) – такой эффект создаётся за счёт мостовой конструкции со 100-метровыми стальными дугами, которая разделила первый и второй этажи. За счёт этого приёма архитекторам удалось создать открытое и очень свободное внутреннее пространство без опорных колонн. Внешний фасад и потолок первого этажа облицованы элементами из финской ели.

Tuomas Uusiheimo, Helsinki Marketing

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Один из архитекторов библиотеки Самули Вулстон из бюро ALA, поясняя, почему из 544 проектов победил именно этот, ссылается на краеугольный камень финского дизайна – функциональность. Разделение функций по этажам, как признался Вулстон, «подсмотрено» у Сиэтла. Первый этаж, расположенный на уровне земли, предназначен для встреч: там есть ресторан, и вскоре появятся удобные диваны и кресла, трансформируемые пространства для выступлений, а в январе в дальнем конце Oodi откроется кинотеатр Regina Национального аудиовизуального института. Директор библиотеки Анна-Мария Сойнинваара без скромности называет Oodi «гостиной Хельсинки», куда могут прийти и жители, и гости города.

Конечно же, финны не могли не позаботиться об экологичности – за счёт энергоэффективных инженерно-технических систем здание, запланированный срок службы которого – 150 лет, соответствует классу энергопотребления A (90 кВт/ч на квадратный метр в год).

Tuomas Uusiheimo, Helsinki Marketing

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Второй, средний этаж, который расположился внутри арочной потолочной конструкции, – это… «Чердак». Идеальное место для тех, кто ищет уединения, – в кресле-качалке ли, в зелёной комнате, или на одном из уровней многоступенчатой сцены среди деревянных балок. Помимо компьютеров и копировальных устройств Oodi оснастили и более специфичной техникой: к услугам посетителей – 3D-принтеры, принтеры с ультрафиолетовой печатью, плоттеры, резак по винилу, швейные машины, оверлок, машина для вышивания и многое другое. По словам работников библиотеки, деньги берут только за материалы, 3D-принтером, например, можно воспользоваться за 70 центов. Впрочем, и в других финских библиотеках доступно многое из вышеперечисленного, есть даже комнаты для музицирования – с пианино, барабанными установками, синтезаторами и т. д.

Виртуальные экскурсии по финским экспозициям, мастер-классы по рисованию комиксов и проекций, игровая комната, уголок дизайнера, где дети учатся создавать образы, настоящая кухня для кулинарных уроков – это лишь часть возможностей проявить свои таланты, которые библиотека показала в день открытия. До 28 декабря второй этаж закрыт на доработку, но в 2019-м обещают ещё больше новинок. Например, студию звукозаписи. 

«Ода» всем: В Хельсинки открылась библиотека с роботами и лучшим видом на город

На церемонии открытия Oodi президент республики Саули Ниинистё, отсылая к «Человеку играющему» Хейзинги, напомнил, как важно не забывать играть и взрослым. Глава Суоми назвал Oodi агорой – так древние греки именовали площадь для общегражданских собраний – и местом, где нужно творить, играть, расширять границы сознания и возможностей.

«Следовало бы повесить на входе предупреждение: вы задержитесь здесь дольше, чем планируете!» – сказал Ниинистё.

Tuomas Uusiheimo, Helsinki Marketing

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Пожалуй, он прав. Даже если использовать это место исключительно как одну из лучших обзорных площадок в городе. Поднимаясь на третий этаж, вы попадаете на «Книжное небо», с панорамными окнами, из которых открывается круговой обзор на городской пейзаж, с захватывающим видом на залив Тёёлё и монументальное здание парламента. Пространство «дышит» волнообразным белым потолком, световые воронки которого перекликаются с кратерами открывшегося осенью подземного музея Amos Rex, а книжные полки ниже уровня глаз не перегораживают пространство и позволяют увидеть другой конец зала, устланного дизайнерскими коврами с калевальскими и другими литературными мотивами. Своего часа ждёт летняя терраса. А пока читатели, устроившись поудобнее в кресле-шаре Ээро Аарнио, на диванчике, за столом, деревянных ступенях или под одним из девяти настоящих деревьев, листают книги и журналы.

В собрании Oodi – сто тысяч книг на 17 языках, включая русский, арабский, турецкий, сомалийский. Не самая большая коллекция, но читатели всегда могут заказать нужное издание в общегородской системе.

В библиотеке работает автоматическая система возврата, в процессе задействованы два робота-манипулятора и три мобильных робота. Книги из рук читателя попадают на сортировку по 15 тематическим разделам, роботы сами раскладывают их по ящикам, вызывают лифт и поднимают ящики на третий этаж. И только там персонал берёт книги в руки, чтобы расставить их по полкам.


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Единственное, что недоступно туристу, в отличие от жителя Хельсинки, – это читательский билет, хотя по сути он нужен только для того, чтобы взять книгу на дом или заказать какую-то услугу или инвентарь заранее. Да, в финской библиотеке можно, например, взять аренду видеоигры или караоке, лыжи или коньки, правда, озаботиться этим лучше заблаговременно. Книги дают, как правило, на месяц, а за задержку начисляют пени – по 20 евроцентов в день.

По закону основные услуги библиотек в Финляндии бесплатные и доступны абсолютно всем. Не зря на массивной карбоновой винтовой лестнице дизайнера Отто Карвонена, которая соединяет все три этажа, перечислены все те, кому посвящено его творение и сама библиотека: предприимчивым, застенчивым, грязным, влюблённым, яхтсменам, безграмотным, честным, мамам, трансвеститам, любителям собак…

«Мы приветствуем всех. Бездомных? И их тоже. Если они ведут себя хорошо, для нас это не проблема. Во всех библиотеках бывают бездомные, попрошайки. Но мы их не выгоняем», – уверяет директор центральной библиотеки Анна-Мария Сойнинваара.

Oodi – единственная в Хельсинки библиотека, где есть охранники, но никаких рамок металлоискателей или сердитых секьюрити на входе. На вопрос о том, что запрещено, Сойнинваара отвечает после небольшой паузы с улыбкой: «Есть, пожалуй, одна вещь, которую нельзя делать, – спать».

В день открытия сотни людей семьями ринулись оценить новую библиотеку, не забыв прихватить самых маленьких. Когда спрашиваешь финнов, с какого возраста детей в Суоми записывают в библиотеку, они приходят в некое замешательство, ведь в Финляндии вполне нормальным считается прийти в читальный зал даже с младенцем. А если уж так вышло, что родители не записали раньше, то читательский билет, который действует во всей сети городских библиотек, выдают первоклассникам. Детям в библиотеке уделено особое место. На «Книжном небе» есть яркая комната сказок, похожая на мандарин изнутри, а на «Чердаке» – игровые.

«Ода» всем: В Хельсинки открылась библиотека с роботами и лучшим видом на город

Ожидается, что ежедневно Oodi будут посещать 10 тысяч человек. Ежегодные расходы города на центральную библиотеку составят 7 млн евро, полмиллиона Oodi планирует зарабатывать на аренде помещений для собраний, конференций и мастер-классов.

Справка:

По всей Суоми, население которой можно сравнить с Петербургом, насчитывается более 850 библиотек, которые предлагают читателям 85 млн книг. Из 5,5 млн жителей Финляндии 1,9 млн имеют читательский билет. Ежегодно в библиотеки приходят 50 млн раз. Расход на каждого гражданина Финляндии – 57 евро. Хельсинки смело можно назвать читающим городом: из 630 тыс. жителей – 239 тыс. являются активными пользователями библиотек.

Часы работы Oodi – с 8 до 22 по будням, а по выходным – с 10 до 20 часов.


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