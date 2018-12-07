«Ода» всем: В Хельсинки открылась библиотека с роботами и лучшим видом на город

В центре Хельсинки появилась ещё одна точка притяжения – библиотека Oodi, где растут живые деревья, книги к полкам доставляют роботы, а бонусом к чтению идут 3D-принтеры, швейные машинки и даже студия звукозаписи. «Фонтанка» побывала в Oodi и узнала, почему туристам там - быть.

Tuomas Uusiheimo, Helsinki Marketing

Спустя 20 лет с момента своего рождения идея о библиотеке в центре финской столицы наконец воплотилась в жизнь, и её открытие стало одним из главных событий года в Хельсинки. Подарок своим жителям стоимостью 98 млн евро, из которых 30 млн выделило государство, преподнёс город. Поскольку библиотеку строили к столетнему юбилею (но задержались на год), то в ней воплотились основные финские принципы сегодняшнего дня: экологичность, технологичность и доступность – даже для тех, у кого нет читательского билета.

Центральная библиотека Oodi, что в переводе с финского означает «Ода», выросла в самом центре финской столицы – между музеем Kiasma, парламентом и Дворцом Финляндии, в двух шагах от остановки поездов, прибывающих на Центральный вокзал. На месте, где в царские времена была конюшня, а после – железнодорожный склад, сейчас возвышается огромное здание из дерева и стекла площадью 17 тыс. кв. м.

Оно будто бы втягивает под свой навес посетителей с Народной площади (Kansalaistori) – такой эффект создаётся за счёт мостовой конструкции со 100-метровыми стальными дугами, которая разделила первый и второй этажи. За счёт этого приёма архитекторам удалось создать открытое и очень свободное внутреннее пространство без опорных колонн. Внешний фасад и потолок первого этажа облицованы элементами из финской ели.

Один из архитекторов библиотеки Самули Вулстон из бюро ALA, поясняя, почему из 544 проектов победил именно этот, ссылается на краеугольный камень финского дизайна – функциональность. Разделение функций по этажам, как признался Вулстон, «подсмотрено» у Сиэтла. Первый этаж, расположенный на уровне земли, предназначен для встреч: там есть ресторан, и вскоре появятся удобные диваны и кресла, трансформируемые пространства для выступлений, а в январе в дальнем конце Oodi откроется кинотеатр Regina Национального аудиовизуального института. Директор библиотеки Анна-Мария Сойнинваара без скромности называет Oodi «гостиной Хельсинки», куда могут прийти и жители, и гости города.

Конечно же, финны не могли не позаботиться об экологичности – за счёт энергоэффективных инженерно-технических систем здание, запланированный срок службы которого – 150 лет, соответствует классу энергопотребления A (90 кВт/ч на квадратный метр в год).

Второй, средний этаж, который расположился внутри арочной потолочной конструкции, – это… «Чердак». Идеальное место для тех, кто ищет уединения, – в кресле-качалке ли, в зелёной комнате, или на одном из уровней многоступенчатой сцены среди деревянных балок. Помимо компьютеров и копировальных устройств Oodi оснастили и более специфичной техникой: к услугам посетителей – 3D-принтеры, принтеры с ультрафиолетовой печатью, плоттеры, резак по винилу, швейные машины, оверлок, машина для вышивания и многое другое. По словам работников библиотеки, деньги берут только за материалы, 3D-принтером, например, можно воспользоваться за 70 центов. Впрочем, и в других финских библиотеках доступно многое из вышеперечисленного, есть даже комнаты для музицирования – с пианино, барабанными установками, синтезаторами и т. д.

Виртуальные экскурсии по финским экспозициям, мастер-классы по рисованию комиксов и проекций, игровая комната, уголок дизайнера, где дети учатся создавать образы, настоящая кухня для кулинарных уроков – это лишь часть возможностей проявить свои таланты, которые библиотека показала в день открытия. До 28 декабря второй этаж закрыт на доработку, но в 2019-м обещают ещё больше новинок. Например, студию звукозаписи.

На церемонии открытия Oodi президент республики Саули Ниинистё, отсылая к «Человеку играющему» Хейзинги, напомнил, как важно не забывать играть и взрослым. Глава Суоми назвал Oodi агорой – так древние греки именовали площадь для общегражданских собраний – и местом, где нужно творить, играть, расширять границы сознания и возможностей.

«Следовало бы повесить на входе предупреждение: вы задержитесь здесь дольше, чем планируете!» – сказал Ниинистё.

Пожалуй, он прав. Даже если использовать это место исключительно как одну из лучших обзорных площадок в городе. Поднимаясь на третий этаж, вы попадаете на «Книжное небо», с панорамными окнами, из которых открывается круговой обзор на городской пейзаж, с захватывающим видом на залив Тёёлё и монументальное здание парламента. Пространство «дышит» волнообразным белым потолком, световые воронки которого перекликаются с кратерами открывшегося осенью подземного музея Amos Rex, а книжные полки ниже уровня глаз не перегораживают пространство и позволяют увидеть другой конец зала, устланного дизайнерскими коврами с калевальскими и другими литературными мотивами. Своего часа ждёт летняя терраса. А пока читатели, устроившись поудобнее в кресле-шаре Ээро Аарнио, на диванчике, за столом, деревянных ступенях или под одним из девяти настоящих деревьев, листают книги и журналы.

В собрании Oodi – сто тысяч книг на 17 языках, включая русский, арабский, турецкий, сомалийский. Не самая большая коллекция, но читатели всегда могут заказать нужное издание в общегородской системе.

В библиотеке работает автоматическая система возврата, в процессе задействованы два робота-манипулятора и три мобильных робота. Книги из рук читателя попадают на сортировку по 15 тематическим разделам, роботы сами раскладывают их по ящикам, вызывают лифт и поднимают ящики на третий этаж. И только там персонал берёт книги в руки, чтобы расставить их по полкам.

Единственное, что недоступно туристу, в отличие от жителя Хельсинки, – это читательский билет, хотя по сути он нужен только для того, чтобы взять книгу на дом или заказать какую-то услугу или инвентарь заранее. Да, в финской библиотеке можно, например, взять аренду видеоигры или караоке, лыжи или коньки, правда, озаботиться этим лучше заблаговременно. Книги дают, как правило, на месяц, а за задержку начисляют пени – по 20 евроцентов в день.

По закону основные услуги библиотек в Финляндии бесплатные и доступны абсолютно всем. Не зря на массивной карбоновой винтовой лестнице дизайнера Отто Карвонена, которая соединяет все три этажа, перечислены все те, кому посвящено его творение и сама библиотека: предприимчивым, застенчивым, грязным, влюблённым, яхтсменам, безграмотным, честным, мамам, трансвеститам, любителям собак…

«Мы приветствуем всех. Бездомных? И их тоже. Если они ведут себя хорошо, для нас это не проблема. Во всех библиотеках бывают бездомные, попрошайки. Но мы их не выгоняем», – уверяет директор центральной библиотеки Анна-Мария Сойнинваара.

Oodi – единственная в Хельсинки библиотека, где есть охранники, но никаких рамок металлоискателей или сердитых секьюрити на входе. На вопрос о том, что запрещено, Сойнинваара отвечает после небольшой паузы с улыбкой: «Есть, пожалуй, одна вещь, которую нельзя делать, – спать».

В день открытия сотни людей семьями ринулись оценить новую библиотеку, не забыв прихватить самых маленьких. Когда спрашиваешь финнов, с какого возраста детей в Суоми записывают в библиотеку, они приходят в некое замешательство, ведь в Финляндии вполне нормальным считается прийти в читальный зал даже с младенцем. А если уж так вышло, что родители не записали раньше, то читательский билет, который действует во всей сети городских библиотек, выдают первоклассникам. Детям в библиотеке уделено особое место. На «Книжном небе» есть яркая комната сказок, похожая на мандарин изнутри, а на «Чердаке» – игровые.

Ожидается, что ежедневно Oodi будут посещать 10 тысяч человек. Ежегодные расходы города на центральную библиотеку составят 7 млн евро, полмиллиона Oodi планирует зарабатывать на аренде помещений для собраний, конференций и мастер-классов.