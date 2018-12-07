Роскомнадзор начал блокировать «Умное голосование» Навального из-за незаконного сбора персональных данных

Роскомнадзор начал блокировать сайт проекта «Умное голосование», запущенный оппозиционером Алексеем Навальным. Ресурс стал недоступен для многих пользователей в пятницу, 7 декабря.

Судя по карточке дела на сайте Таганского районного суда, решение о внесении сайта в реестр нарушителей субъектов персональных данных было вынесено 4 декабря. Через три дня адрес 2019.vote начали блокировать.

Как сообщает портал «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан на то, что якобы их данные без согласия обрабатываются на сайте проекта. Ведомство провело проверку и обнаружило «многочисленные нарушения закона о персональных данных».

Ампелонский пояснил, что граждане должны давать письменное согласие на сбор их данных, а задача организатора – проинформировать их, для чего ему нужна эта информация. В ведомстве посчитали, что на сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, форма для сбора данных не отвечает этим критериям, а сами данные хранятся за границей. Проект «Умное голосование» был запущен Навальным 28 ноября. Политик предлагал пользователю оставить свой домашний адрес, после чего команда оппозиционера обязалась выбрать для него лучшего кандидата, который составит сильную конкуренцию представителю от «Единой России» на региональных выборах.