Меркель в партии сменила преемница

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передают в пятницу немецкие СМИ.

Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, – Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.

56-летняя Крамп-Карренбауэр с августа 2011 года по февраль 2018 года занимала должность премьер-министра земли Саар, с июня 2011 года является председателем земельного отделения Христианско-демократического союза в Сааре. С ноября 2010 года входит в состав президиума ХДС. Замужем за инженером Гельмутом Карренбауэром, имеет троих детей.