"Рогозин умеет убеждать Путина". Проект "Роскосмоса" с OneWeb не закрыт

Совместный с американской компанией OneWeb проект госкорпорации "Роскосмос" не забыт. Переговоры о подготовке запусков иностранных спутников на российских ракетах для системы спутникового Интернета в любой точке мира продолжаются. Об этом "Фонтанке" 7 декабря рассказал глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"В этом вопросе ставить точку рано. Здесь есть добрая воля с обеих сторон. В переговорных процессах и наши, и зарубежные партнёры слышат друг друга и понимают друг друга", – рассказал представитель "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что против проекта выступает ФСБ. Причина – риски для "национальной безопасности РФ". При этом сама OneWeb готова уступить России контроль над совместным предприятием, о чём сообщал "Фонтанке" начальник отдела внешних коммуникаций компании Крис Торрес.

По словам Владимира Устименко, технически вопросы безопасности в данном проекте решаются с учётом мнения всех заинтересованных сторон.

"У нас эти моменты есть в переговорном процессе. И конструкторы говорят, что технически есть разные варианты решения этих вопросов. Чтобы и безопасность соблюсти, и выгоду коммерческую не потерять. Это не решается за пять минут. Нужно убедить контролирующую сторону. А они должны это проверить. Это регламент, который мы обойти не можем", – пояснил подчинённый Рогозина.

Глава пресс-службы "Роскосмоса" отметил, что ясность в этом вопросе появится после Нового года, когда Дмитрий Рогозин предоставит необходимые данные президенту Владимиру Путину.

"У него есть козыри для разговора с президентом вместе с конструкторскими выводами, которые будут сделаны. И у него есть дар убеждения", – пояснил Владимир Устименко "Фонтанке".

На этой неделе Путин назначил Рогозина своим спецпредставителем по космосу.

В компании OneWeb ранее сообщали "Фонтанке", что первый запуск ракеты "Союз" с их спутниками должен состояться в начале 2019 года, а "доступ в Интернет для сельской России начнётся с 2020-го".

Планируемая OneWeb орбитальная группировка будет насчитывать 900 спутников.

Интервью с главой пресс-службы "Роскосмоса" о том, как компания планирует работать над улучшением своего имиджа в России и за рубежом, читайте в ближайшее время на "Фонтанке".