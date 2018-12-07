С ларьками на выход. Новые поправки в «Закон о торговле» изменят ландшафт петербургской торговли

Северная столица может недосчитаться 80% ларьков и киосков. Их места займет нелегальная торговля, крупные сети и автолавки.

Илья Выдревич/Интерпресс

Правительство РФ решило навести порядок в сфере нестационарной и развозной торговли. Как следует из проекта поправок в «Закон о торговле», которые 7 декабря поступили на рассмотрение профильных комитетов Госдумы, Минпромторг намерен определить на федеральном уровне правила игры, которые сейчас регионы устанавливают самостоятельно. Рынок ждал этого документа почти три года. Но предложенный вариант поправок разочаровал петербургских предпринимателей. Запрет субаренды и многократного продления договоров размещения станет серьезным ударом для малого бизнеса, считают они.

Сейчас в Петербурге работает около 9 тысяч нестационарных торговых павильонов (НТО). Их совокупный оборот – около 40 млрд рублей, а число рабочих мест, созданных такими предприятиями, превышает 50 тысяч. По оценке экспертов, общее количество точек в последние годы остается неизменным, но доля легального бизнеса понемногу сокращается, поскольку наиболее привлекательные места исключают из схемы размещения из-за новых требований безопасности и правил благоустройства.

Одной из ключевых новелл законопроекта Минпромторга станет разделение собственно НТО (ларьков, павильонов, летних кафе) и так называемой развозной торговли, к которой отнесены автолавки. Сейчас для того, чтобы вести торговлю с колес, необходим договор с городом, в котором четко прописано, где может стоять автолавка. Поправки дадут возможность вести бизнес в любом месте, предназначенном для такой торговли, свободно перемещаясь между точками. Потребуется лишь свидетельство об осуществлении развозной торговли, которое будут выдавать местные власти.

Также законопроект разрешает регионам создавать городские НТО. То есть город будет сдавать бизнесу не только участок, но и сам торговый павильон. Сейчас такой подход применяется в Москве, в Северной столице ларьками владеют сами предприниматели. В апреле КИО сообщал, что не прочь использовать опыт столицы и закупить несколько типовых ларьков для пилотного проекта. Предполагалось, что это упростит городу контроль за бизнесом, а самих предпринимателей избавит от необходимости инвестировать в постройку ларька.

Кроме того, поправки закрепляют принцип «меняется место – сохраняется бизнес», то есть гарантируют предоставление нового участка, если город забирает у предпринимателя прежнее, следует из пояснительной записки.

По словам участников петербургского рынка, этого законопроекта бизнес ждал последние три года: первый вариант поправок Минпромторг представил еще в 2016 году, но документ погряз в корректировках и до Госдумы не дошел. Но сейчас вместо радости вызвал разочарование: две новеллы, которых не было в прежних версиях, заставили их опасаться за судьбу своего бизнеса. По оценке исполнительного директора Союза малых предприятий Владимира Меньшикова, если законопроект Минпромторга будет принят в текущей редакции, 70 – 80% владельцев петербургских НТО могут уйти с рынка.

Так, предложенные Минпромторгом поправки разрешают вести бизнес на городской территории только той компании, которая заключила с местными властями договор: передавать права третьим лицам запрещено. Ранее аналогичный запрет прописал в типовом договоре КИО. Но, по мнению предпринимателей, это нарушает их права на распоряжение собственностью, то есть павильоном, который стоит на городской земле, что гарантирует Гражданский кодекс. За последний год арбитраж принял несколько решений в пользу бизнеса. К примеру, ООО «Селена» (владеет торговым павильоном на проспекте Энгельса) и ООО «Афина» (ведет бизнес на Варшавской улице) доказали незаконность штрафа за субаренду в кассационной инстанции, ООО «Монолит» (работает на ул. Ярослава Гашека) – в апелляционной.

Запрет на деятельность третьих лиц ударит не только по бизнесу рантье, которые сдают свои павильоны другим предпринимателям, но и по торговцам, которые сами работают в своих точках: они не смогут нанимать охрану, пользоваться услугами клининговых компаний, ставить в своих павильонах вендинговые автоматы, терминалы оплаты услуг мобильной связи и банкоматы. По оценке Союза малых предприятий, в том или ином виде «третьих» лиц пускает к себе половина городских НТО. «Порой субаренда – это единственный выход сохранить бизнес или привлечь дополнительных клиентов за счет расширения ассортимента. Данное регулирование будет губительным для отрасли», – подчеркивает Владимир Меньшиков.

Ограничения ударят по рентабельности торговых павильонов и будут на руку крупным ретейлерам, считает глава компании «Монолит», управляющей сетью фруктовых лавок, Ашот Эфендиев. По оценке петербургского УФАС, на сетевую торговлю уже приходится 87% петербургской розницы. В итоге проект Минпромторга вместо того, чтобы защитить малый бизнес, заложит под него бомбу, отмечает предприниматель.

Не меньшее недоумение вызвала идея Минпромторга запретить многократное возобновление договора аренды с одной и той же компанией. Как следует из текста поправок, договор размещения заключается на срок не менее 5 лет, но не более 7 лет. Но продлевать его на новый срок можно только один раз, после чего место должно быть выставлено на торги.

Сейчас петербургские законы никак не ограничивают число перезаключений договоров без торгов — при условии, если участок по-прежнему находится в схеме размещения. А некоторые типы объектов (к примеру, киоски печатной продукции, ремонта обуви и летние кафе) и вовсе освобождены от участия в аукционах и конкурсах. Если поправки Минпромторга вступят в силу, они лишатся этого права, пояснили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений.

Кроме того, законопроект подтверждает право города отказывать в установке НТО, если это противоречит правилам пожарной безопасности. «Это может существенно сократить возможные места для размещения таких объектов», – отметили в КИО. Ранее, например, Смольный установил запрет размещать торговые точки ближе чем 100 метров к станции метро, но сделал исключение для ларьков по продаже газет и цветов.

Поставить ларек на частной территории тоже будет сложнее — такие объекты придется включать в схему размещения. Сейчас это требование распространяется лишь на городские участки.

Воплощение в жизнь идей Минпромторга может привести к деградации рынка нестационарной торговли, говорит Ашот Эфендиев. «Если у предпринимателей не будет гарантии долгосрочной работы, они не будут инвестировать и создавать рабочие места», – считает он. По мнению предпринимателя, это даст соблазн уходить в тень и работать нелегально.

Надежды на то, что частные павильоны заменят городские НТО, мало: учитывая дефицит бюджета, средств на них может попросту не хватить, подчеркивает глава «Монолита». Ранее Смольный уже отказался от идеи ставить ярмарочные павильоны за городской счет, ограничившись введением жестких требований к внешнему виду.

Возможность автолавкам свободно перемещаться по городу даст сильные преференции этому бизнесу, считает глава компании «Велес», занимающейся проведением ярмарок, Павел Краев. «Возможно, вся нестационарная торговля уйдет в этот сегмент», – говорит он. Но это тоже может привести к расцвету нелегального предпринимательства, опасается Владимир Меньшиков. «Контроль за развозной торговлей будет проблематичен, количество несанкционированных автолавок может быть увеличено», – отмечает он. Союз малых предприятий уже направил запрос в Госдуму и намерен обратиться к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отстоять интересы бизнеса перед федеральными властями.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»