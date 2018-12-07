Мосгорсуд снизил срок ареста правозащитника Льва Пономарёва с 25 до 16 суток
Мосгорсуд сократил срок административного ареста 77-летнему правозащитнику Льву Пономарёву до 16 суток. Решение было вынесено 7 декабря.
Как передаёт «Медиазона», судья Анна Селивёрстова сочла изначальное наказание слишком суровым.
Тверской суд Москвы 5 декабря отправил Льва Пономарёва под административный арест на 25 суток за призыв выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Акция не была согласована, она прошла 28 октября в Москве и Петербурге. И там, и там были задержанные. В Петербурге в одном из отделений полиции после мероприятия на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой оказалась 12-летняя участница.
Арест Пономарёва прокомментировал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Он назвал решение «необъяснимым». Омбудсмен Татьяна Москалькова в свою очередь попросила прокуратуру проверить законность решения районного суда.
Справка:
Участников «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию следствию предоставил некий Руслан Д. Многие считают его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог ему «заработать» статью. Фигуранты дела «Сети» обвиняются в участии в террористическом сообществе. ФСБ считает, что 11 участников организации из Пензы, Москвы, Петербурга и Белоруссии якобы готовились к началу волнений в стране. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.