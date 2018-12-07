Мосгорсуд снизил срок ареста правозащитника Льва Пономарёва с 25 до 16 суток

Мосгорсуд сократил срок административного ареста 77-летнему правозащитнику Льву Пономарёву до 16 суток. Решение было вынесено 7 декабря.

Как передаёт «Медиазона», судья Анна Селивёрстова сочла изначальное наказание слишком суровым.

Тверской суд Москвы 5 декабря отправил Льва Пономарёва под административный арест на 25 суток за призыв выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Акция не была согласована, она прошла 28 октября в Москве и Петербурге. И там, и там были задержанные. В Петербурге в одном из отделений полиции после мероприятия на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой оказалась 12-летняя участница.

Арест Пономарёва прокомментировал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Он назвал решение «необъяснимым». Омбудсмен Татьяна Москалькова в свою очередь попросила прокуратуру проверить законность решения районного суда.