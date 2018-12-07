Акции российских компаний пошли вверх на фоне дорожающей нефти и укрепившегося рубля

Российская национальная валюта завершает неделю существенным укреплением на торгах. Так, по данным на 17.45 по московскому времени, евро опустился на 88 копеек по отношению к рублю и торгуется за 75,23 рубля. Доллар, в свою очередь, потерял более 87 копеек, до 66 рублей. Цена нефти марки BRENT за день выросла более чем на 6,6%, до 63,21 доллара за баррель. Это сказалось и на акциях российских компаний.

Самый большой рост показал Лукойл, акции которого к 17.45 поднялись на 2,7%, до 5302 рубля, что стало историческим максимумом. Акции Сбербанка поднялись на 2,13%, до 196,28, Роснефти на 2,2%, до 439,45 рубля.

Напомним, что в эти минуты в Вене проходит заседание министров стран ОПЕК+. Ранее Россия неожиданно для многих согласилась пойти на увеличение сокращаемых объемов добычи, что планировали сделать нефтедобывающие страны.