Путинский галстук. Премьер Греции попросил у президента России аксессуар в подарок

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным шутя предложил главе России подарить ему галстук.

Как сообщают российские информагентства, на встрече, как и всегда, греческий премьер был без подобающего дресс-коду аксессуара.

«Если мне господин Путин сделает такой подарок, то я на следующей встрече, может быть, надену его», — сказал он, отвечая на вопрос об отсутствии галстука.

«Договорились», — сказал в ответ Путин.

Премьер-министр Алексис Ципрас известен тем, что принципиально не надевает галстук на официальные мероприятия и переговоры.

Сегодня Ципрас в Москве провел переговоры с премьер-министром и президентом РФ.