Первый блок ЛАЭС остановят 22 декабря. Но станция в Сосновом Бору до конца года будет крупнейшей АЭС в России

Первый энергоблок РБМК-1000 Ленинградской АЭС в Сосновом Бору будет остановлен 22 декабря, после чего начнётся его вывод из эксплуатации, сообщили «Фонтанке» в АО «Концерн Росэнергоатом», филиалом которого является станция. Статус блока изменится на «эксплуатация без генерации».

Вывод энергоблока после 45 лет выработки электроэнергии происходит параллельно с запуском в промышленную эксплуатацию нового энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 (он же блок №5 ЛАЭС) с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+». Его физический пуск состоялся в декабре 2017 года, а приказ о его приёмке был подписан «Росэнергоатомом» в октябре 2018 года.

Таким образом в настоящее время на Ленинградской АЭС работают пять энергоблоков, что позволило стать станции на время крупнейшей атомной станцией в стране. По данным на 6 декабря энергетическая мощность пяти действующих энергоблоков ЛАЭС в Сосновом Бору составила 5240 мегаватт. Кроме этого ЛАЭС стала единственной в России станцией, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые и водо-водяные.

Отраслевые эксперты рассказали «Фонтанке», что ленинградский ВВЭР-1200 поколения «3+» является референтным для венгерской АЭС «Пакш» и финской «Ханхикиви», которые будут построены Росатомом. У заказчиков есть возможность приехать на ЛАЭС-2, посмотреть на параметры работы нового блока, который вышел на заданные характеристики, на архивы технических данных, удостовериться, что все соответствует заявленным требованиям, пояснил главный редактор независимого отраслевого портала «Атоминфо» Александр Уваров.

«Кроме того, коммерческая эксплуатация блока ЛАЭС-2 позволит увеличить налоговые поступления Ленинградской области. Энергия с ЛАЭС позволит освободить часть энергии для экспорта в Скандинавию, что усилит позиции РФ на европейском рынке электрической энергии», – заявил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский.

Энергоблок №1 ЛАЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 — второй по счету блок подобного типа в мире. Пуск первого состоялся в 2016 году на Нововоронежской АЭС. Со временем ЛАЭС-2 заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. Новые блоки соответствуют самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности.

Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом») обеспечивает половину энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2017 году доля ЛАЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составила 44,8%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 53,88%.