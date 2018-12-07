Как избавиться от пробок. Люксембург собирается сделать общественный транспорт бесплатным

Люксембург, вероятно, станет первой страной в Западной Европе, предлагающей бесплатный общественный транспорт для всех, пишет The New York Times.

Люксембург – небольшое государство с большими пробками, отмечает The New York Times. В стране, по величине практически не превышающей размеры среднеевропейского города, самое высокое количество автомобилей на душу населения во всем Европейском Союзе: 662 на 1000 человек. Этот показатель приближается к американскому: США считаются мировым лидером в области автомобилизации с более чем 800 автомобилями на 1000 человек. Кроме этого, в Люксембурге в последние годы вдвое увеличился транзитный поток из соседних Франции, Бельгии и Германии.

Все это приводит к постоянным пробкам не только в самом городе, но и в сельской местности. Более того, многие водители, желающие побыстрее добраться до места, начинают пользоваться сельскими и лесными дорогами, провоцирую пробки, что сильно раздражает местных жителей.

Словом, транспортная проблема в маленькой стране приобретает катастрофический характер. Поэтому правительство Люксембурга решило пойти на неожиданную меру — с 2020 года весь общественный транспорт станет полностью бесплатным для всех. Хотя уже сейчас право бесплатного проезда имеют многие категории граждан, в частности студенты и пенсионеры.

Бесплатный общественный транспорт как мера по разгрузке улиц от автомобилей приобретает все больше сторонников в Европе. В некоторых городах его делают бесплатным по выходным и праздничным дням или для отдельных категорий граждан. В Эстонии пошли дальше — с 2013 года за проезд в городском транспорте не надо платить жителям и гостям Таллина. Эксперимент оказался эффективным: пассажиропоток в центр города увеличился на 14 процентов, при этом выросла посещаемость магазинов и кафе, а значит, и налоговые отчисления. Эстонцы считают, что эксперимент окупился, и с этого года распространяют опыт на всю страну.

В то же время специалисты отмечают, что введение бесплатного транспорта в мегаполисах может оказаться не таким выгодным из-за значительно более высоких затрат и необходимых субсидий.