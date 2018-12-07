Семилетний мальчик, сбитый «семёркой» на Киевском шоссе, скончался в карете скорой помощи

Семилетний мальчик, который оказался в числе сбитых пешеходов на Киевском шоссе в Петербурге, скончался в карете скорой помощи. Об этом 7 декабря сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 18-летняя девушка будет жить, она госпитализирована с множественными травмами.

Напомним, ребёнок и две женщины переходили Киевское шоссе в зоне нерегулируемого пешеходного перехода между населёнными пунктами Вайя и Малое Верево, когда их сбил мужчина на «Жигулях» седьмой модели. Одна из женщин погибла на месте, мальчика госпитализировали в бессознательном состоянии.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель не скрылся с места аварии. Сейчас он находится там же – на Киевском шоссе. По факту ДТП проводится проверка.