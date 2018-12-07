Solaris не смог закончить запрещённый поворот с Дворцового моста и сложился о BMW X5

В центре Петербурга 7 декабря произошло ДТП с анекдотичным набором участников: «Солярис» выступил против большого «БМВ». Но финал несмешной.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 14:25 при съезде с Дворцового моста на Адмиралтейскую набережную столкнулись Hyundai Solaris и BMW X5. В тяжёлом состоянии госпитализирован 27-летний мужчина.

По словам очевидцев, водитель «Соляриса» хотел повернуть налево на Дворцовую набережную – левый поворот с моста в этом месте запрещён.

В какой машине пострадал человек, не уточняется. «Из «Соляриса», видимо, – предполагает Никита в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Он почти напополам сложился. Пассажирское сиденье, походу, у водителя теперь».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.