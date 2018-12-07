18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -1
$ 66.92р
76.08р
18:33 07.12.2018
Расширенный поиск

Город
07.12.2018 18:06
Печать

У строящейся станции метро «Горный институт» могут открыть проезд для автомобилей

В Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова рядом со строящейся станцией метро «Горный институт», где перекрыто движение, могут открыть одну полосу для автомобилей. Ранее предполагалось оставить участок перекрытым до ноября 2019 года.

Как сообщает сайт Смольного, врио губернатора Александр Беглов 7 декабря осмотрел строительную площадку станции. «Необходимо открыть хотя бы одну полосу для движения автомобилей до завершения строительных работ», – приводится цитата главы города. Такую возможность проработают до конца недели.

Напомним, участок Большого проспекта перекрыт в связи с метростроительными работами, предположительно — до ноября 2019 года. Однако ранее Александр Беглов своей поправкой в бюджет перераспределил расходы на продолжение Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института». Несмотря на то что участок должен быть сдан в 2019 году, финансирование на следующий год резко https://www.fontanka.ru/2018/11/06/095/ снизили, а на 2020-й заложили 9 млрд рублей.

В КРТИ заявили, что «перенос лимитов финансирования по Лахтинско-Правобережной ветке метро не затрагивает изменение госконтракта c ОАО «Метрострой» и никаких дополнительных соглашений с подрядной организацией в данный момент подписывать не планируется».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Yota
07.12.2018 18:05

Yota вдвое снизила цены на безлимитные мобильные приложения на планшете

Yota снизила цены на планшетной линейке. Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50%
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
07.12.2018 13:15

Свыше 3 млрд рублей направил Санкт-Петербургский филиал РСХБ на поддержку АПК

За 11 месяцев текущего года Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия свыше 3 млрд рублей
ГК "КВС"
07.12.2018 11:34

Подарки детям от «КВС»

Порадуйте своих детей прекрасным праздником в одном из развлекательных парков.
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.12.2018 11:17

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина» составляет 70%. Плановый срок открытия – сентябрь 2019 года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 17:18

Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров

Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 16:21

Аэрофлот стал победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год признан победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей», а также в отраслевой номинации «Лучший годовой отчет транспортного сектора экономики».
ЖК «Босфор»/«Лидер Групп»
06.12.2018 16:10

ЖК «Босфор» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Босфор».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 15:55

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:42

Вид на яблоневый сад прямо у вас в доме

В «Квартале 3» покупателей ждут стилизованные парадные, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту. Во всех входных группах на первых этажах будут декоративные панно с видами яблоневого сада.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:29

В «Квартале 3» квартиру присмотри

С 5 декабря стартовали продажи квартир в новых корпусах микрорайона «Ясно.Янино».
ГК «Эталон»
06.12.2018 13:11

В ЖК Fusion от Группы «Эталон» началась кладка наружных стен

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
ПАО «Группа ЛСР»
06.12.2018 12:52

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

Для тех, кто желает решить квартирный вопрос до наступления нового года, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. В честь 25-летия компании и в преддверие новогодних праздников клиенты могут воспользоваться условиями акции «Нам 25 и вам 25»*.