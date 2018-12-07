У строящейся станции метро «Горный институт» могут открыть проезд для автомобилей

В Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова рядом со строящейся станцией метро «Горный институт», где перекрыто движение, могут открыть одну полосу для автомобилей. Ранее предполагалось оставить участок перекрытым до ноября 2019 года.

Как сообщает сайт Смольного, врио губернатора Александр Беглов 7 декабря осмотрел строительную площадку станции. «Необходимо открыть хотя бы одну полосу для движения автомобилей до завершения строительных работ», – приводится цитата главы города. Такую возможность проработают до конца недели.

Напомним, участок Большого проспекта перекрыт в связи с метростроительными работами, предположительно — до ноября 2019 года. Однако ранее Александр Беглов своей поправкой в бюджет перераспределил расходы на продолжение Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института». Несмотря на то что участок должен быть сдан в 2019 году, финансирование на следующий год резко https://www.fontanka.ru/2018/11/06/095/ снизили, а на 2020-й заложили 9 млрд рублей.

В КРТИ заявили, что «перенос лимитов финансирования по Лахтинско-Правобережной ветке метро не затрагивает изменение госконтракта c ОАО «Метрострой» и никаких дополнительных соглашений с подрядной организацией в данный момент подписывать не планируется».