Из Москвы в Грязи: Дело «Матильды» перевезли в Липецкую область по подсудности

Уголовное дело в отношении лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александра Калинина передано по подсудности из Хамовнического суда города Москвы в Грязинский городской суд. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя.

По информации адвоката, дело в отношении Калинина, обвиняемого в попытках сорвать прокат кинофильма Учителя «Матильда» и угрозах в адрес как самого режиссера, так и других создателей фильма, передается в Липецкую область, чтобы спокойно и, главное, тихо его развалить. «Никаких предпосылок для того, чтобы отдавать его туда нет, за исключением того, что Калинин якобы живет в Грязях», – сказал Добрынин, подчеркнув, что «подавляющее большинство свидетелей живет в столице». «Процесс в Липецкой области тихо продлится, например, год. А затем будет вынесен мягкий компромиссный приговор. Однако тихо не будет – мы это гарантируем», – уверен адвокат.

Добрынин сообщил, что защита Учителя уже опротестовала это решение в Мосгорсуде, еще одна жалоба направлена в Хамовнический суд Москвы. В апелляционной жалобе (имеется в распоряжении «Фонтанки») подчеркивается, что постановление Хамовнического суда от 23 ноября «незаконное, необоснованное и подлежит отмене». В жалобе, в частности, отмечается, что не только «нарушает права лица, пострадавшего от противоправных действий подсудимого на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки», но и «препятствует дальнейшему движению дела».

Кроме того, по словам Добрынина, сейчас складывается абсурдная ситуация, что самого режиссера не признали потерпевшим. Адвокат рассказал, что изначально разбиравшиеся в деле полицейские следователи официально признавали потерпевшими и режиссера, и возглавляемое им ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»». «Но потом дело было передано в Следственный комитет РФ, а документ этот они загадочным образом потеряли», – рассказал он.

В связи с этим защита Алексея Учителя направила обращение прокурору ЦАО Москвы с требованием «провести служебную проверку в Следственных управлениях по ЦАО ГСУ ГУ МВД по г. Москве и по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве с целью обнаружения документов, свидетельствующих о признании ООО «ТПО РОК» потерпевшим по делу, а также поручить руководителям следственных подразделений принять меры к виновным сотрудникам».

Напомним, что, по мнению следствия, православный радикал Александр Калинин и его соратники подозреваются в попытках принудить кинотеатры не показывать скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает о любовной связи будущего императора Николая II с балериной Кшесинской. В конце марта Хамовнический суд Москвы приговорил Юрия Калинина, Александра Баянова и Дениса Манталуца к двум годам заключения каждого. Дело самого Александра Калинина оказалось в суде только в конце октября. Ему вменяется четыре эпизода давления на кинотеатры и возбуждение ненависти. Остальные зафиксированные следствием эпизоды выделены в отдельное производство.