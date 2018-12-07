Градсовет Петербурга вновь раскритиковал проект новой хоккейной арены. Ротенберг пригрозил уходом из инвесторов

В комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга 7 декабря состоялось заседание Градостроительного совета, на котором рассматривался проект спортивно-концертного комплекса «Арена», который хочет построить СКА вместо существующего СКК «Петербургский». Как и в прошлый раз, члены совета раскритиковали проект новой хоккейной площадки на 22 тысячи человек, которая необходима для проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Несколько членов Градсовета на разные лады критиковали проект за отсутствие оригинальности и несоответствие архитектурному духу Московского проспекта. На ноябрьском заседании арену и вовсе назвали «забинтованной баночкой», о чем не преминули вспомнить и сегодня. Кроме того, проектируемое здание назвали менее надежным, чем существующее.

Но главная претензия архитектурного сообщества – то, что новую арену хотят построить на месте старой, хотя изначально речь шла лишь о реконструкции СКК. Как отметил известный петербургский архитектор Никита Явейн (который на прошлой неделе со своим проектом музея блокады стал победителем в номинации «Культура» на Всемирном фестивале архитектуры World Architecture Festival), очень важно сохранить архитектурное наследие советской эпохи 60—80-х годов. Явейн обратил внимание и на то, что существующее здание СКК «Петербургский» можно реконструировать так, чтобы оно соответствовало всем требованиям, которые необходимы для проведения чемпионата мира.

Отдельного внимания членов градостроительного совета удостоилась форма реализации проекта — государственно-частное партнерство. Как писала «Фонтанка», в обмен на инвестиции в реконструкцию здания инвестору (хоккейному клубу СКА) могут предоставить землю для строительства рядом с СКК жилого комплекса на 300 тыс. кв. м. Несколько архитекторов посчитали важным включить в обсуждение вопроса проекта арены и те условия, на которых он будет реализовываться. Однако председатель комитета Владимир Григорьев сообщил, что обсуждение финансовой модели реализации не входит в полномочия совета.

Уже после совета, отвечая на вопросы журналистов, вице-президент СКА Роман Ротенберг сказал: «Если мы исходим из того, что кто-то что-то не согласует... ну, инвесторы будут уходить из города. Есть ряд примеров, когда инвесторы уходили из города. Например, по океанариуму. Они просто будут строить в другом городе».

Итоги голосования членов градостроительного совета будут обнародованы 8 декабря.

Накануне Градсовета хоккейный клуб СКА среди своих болельщиков организовал сбор подписей за снос существующего СКК. К 7 декабря набралось 2000 подписавшихся.