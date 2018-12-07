«Зимний» опрос: половина российских водителей мечтает о возможности заводить авто удалённо

Адаптируя автомобили к российским условиям, практически все автопроизводители не забывают предложить клиентам специальные «зимние» пакеты опций. Компания Ford опросила автомобилистов в своей группе «ВКонтакте», насколько актуальны для них такие опции.

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство респондентов уже имеют «зимние» опции в своих машинах, но почти половина не против увеличить их количество. А самой желанной «зимней» опцией для водителей оказался дистанционный запуск двигателя.