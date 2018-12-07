Новые Volkswagen Touareg в России отзывают из-за опасного ремня безопасности

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве 178 новых кроссоверов Volkswagen Touareg. Из-за дефекта замка ремня безопасности задний пассажир автомобиля оказывается недостаточно защищенным.

Как сообщает 7 декабря пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали автомобили, проданные в 2018 году. Их VIN-коды указаны в документе, опубликованном на сайте ведомства.

У этих Touareg из-за технологической проблемы держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья может оказаться недостаточно прочным. Из-за этого в аварийной ситуации ремень не сможет защитить находящегося на этом месте пассажира.

Попавшие под отзыв автомобили необходимо предоставить в ближайший официальный дилерский центр марки, где на них заменят замок ремня безопасности в сборе. Все работы проведут бесплатно для владельцев.

Отзывные кампании в России недавно также объявили «АвтоВАЗ» и Ravon. Более 5 тысяч Ravon Nexia R3 отзывают из-за риска утечки гидравлической жидкости. А 1716 Lada Kalina, Granta и Priora – из-за не соответствующих рулю подушек безопасности.