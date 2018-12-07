Смертельное ДТП на переходе на Киевском шоссе: сбиты женщины и ребёнок

Семилетний ребёнок и две женщины попали под машину – «Жигули» седьмой модели – на Киевском шоссе между населёнными пунктами Вайя и Малое Верево 7 декабря около 16:30.

По данным «Фонтанки», одна из женщина погибла, вторая ранена. Состояние ребёнка уточняется, медики борются за его жизнь. «Женщина в сознании, ребёнок нет», – сообщают в группе «Авто Гатчина» «ВКонтакте».

ДТП, по предварительной версии, случилось на пешеходном переходе. Рядом – остановка общественного транспорта, это видно на фото в соцсетях.

«Жуткое зрелище. Видел, женщина лежит на земле вся в крови, вторая лежит без сознания, третьей помогают. Показалось, что на дороге лежал детский ботинок», – рассказывает Василий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Это случилось не под надземным переходом. Ближе к Гатчине, следующая остановка, перед ней нерегулируемый переход. И там на переходе сбили, – уточняет Александра. – Только что мимо ехала».

Напомним, за последние три дня в Петербурге и области на пешеходных переходах под машины попали несколько человек, один погиб. Среди пострадавших три юных пешехода.