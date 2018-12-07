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07.12.2018 17:44
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Почувствуйте Pulse жизни Невского района

Собственная квартира в современном квартале высокого комфорт-класса с видами на Неву, всего в 7 минутах от Невского проспекта и 10 минутах от трех станций метро – сегодня это доступно от 2,5 млн рублей в ЖК «Pulse на набережной», новом проекте девелопера Setl City.

Почувствуйте Pulse жизни Невского района

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Комфорт

«Pulse на набережной» соответствует высокому комфорт-классу: выгодное расположение, собственная развитая инфраструктура, закрытые благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, безопасность, авторский ландшафтный дизайн, яркие запоминающиеся фасады, новаторские технологии и нестандартный подход к планировкам квартир.

Все лучшее – рядом

Самое необходимое для комфортной жизни предусмотрено на территории ЖК «Pulse на набережной»: 4 детских сада, школа, ТРК и центр спорта. На первых этажах откроются магазины, кафе, пекарни, отделения банков. Предусмотрены надземные и подземные паркинги – дворы будут свободны от машин.

Жилой квартал строится между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. Новый комплекс станет частью развитого микрорайона, где уже все есть с точки зрения комфорта и социальной инфраструктуры. С одной стороны – Нева, с другой – ряд крупных гипермаркетов и живописный парк Строителей, неподалеку – Ледовый Дворец, театр «Буфф». Как провести день: шопинг, прогулка, или – на концерт? Решать вам!

www.pixabay.com
www.pixabay.com

Функциональные планировки

Планировки в «Pulse на набережной» тщательно продуманы: при работе над проектом учтены пожелания множества клиентов «Петербургской Недвижимости», с которыми поддерживается связь и после совершения сделки. Как результат – квартиры, отвечающие актуальным требованиям современного жителя мегаполиса. Около 70% – это популярный евроформат с большой кухней-гостиной, а в большинстве студий предусмотрены два больших окна. Интересны варианты со спальнями, имеющими отдельный санузел, которые скоро появятся в продаже, а также полюбившийся клиентам «Петербургской Недвижимости» формат High Flat с высокими – до 3 метров потолками и увеличенными оконными проемами.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Отделка по выбору

Квартиру в ЖК «Pulse на набережной» можно приобрести как с чистовой отделкой, так и без неё – такой вариант подойдет тем, кто хочет воплотить в жизнь свой неповторимый дизайн-проект. Чистовая отделка выполняется по стандарту «Итальянские коллекции», которая включает даже теплые полы в ванной комнате и дополнительное освещение в зоне приготовления еды на кухне. Предлагается два цветовых решения – темное «Шоколад» или светлое «Ваниль». Дополнительно можно заказать услугу меблировки. Всю мебель и технику доставят, соберут и подключат – заезжай и живи. Цены на услугу привлекательные – от 150 тыс. руб.

www.shutterstock.com
www.shutterstock.com

Специальные условия приобретения

Купить квартиру в ЖК «Pulse на набережной» на специальных условиях можно в «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивном брокере проекта.

В декабре любую квартиру можно приобрести в рассрочку от застройщика. Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут оформить ипотеку в ведущих банках-партнерах.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

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