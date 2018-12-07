«Главный дирижер мировой политики». Меркель подарили дирижерскую палочку на завершение карьеры

Уходящей с поста председателя Христианско-демократического союза Ангеле Меркель однопартийцы подарили дирижерскую палочку.

Премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье, которому доверили вручить подарок канцлеру, заявил, что она долгое время была «главным дирижером мировой политики», поэтому члены партии решили подарить ей именно такой предмет. Об этом 7 декабря сообщает издание Berliner Zeitung.

Палочкой, которую подарили Меркель, дирижировал американец Кент Нагано во время концерта для глав государств и правительств стран G20 в Германии. Буфье напомнил, что она возглавила партию в 2000 году, когда «в Германии еще были марки». Он отметил, что некоторые решения не всегда приветствовались жителями страны, однако она успешно возглавляла ее многие годы.

В своей последней речи на съезде Христианско-демократического союза Меркель заявила, что для нее было честью руководить партией. Она также призвала немецких консерваторов к сотрудничеству.

Напомним, что в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в пятый раз. Она занимала эту должность в течение 13 лет. Кроме того, она заявила и о готовности уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Несмотря на уход из политики, в этом году журнал Forbes признал немецкого политика самой влиятельной женщиной в мире.