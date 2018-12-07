Путин заявил о готовности подключить Грецию к южному маршруту поставок газа в Европу

Россия готова подключить Грецию к южному маршруту поставок российского газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом 7 декабря в Москве.

«Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным проектам по транспортировке газа в Европу по южному маршруту», — сказал он.

В свою очередь, премьер Греции пояснил, что в ходе встречи обсудил с Путиным возможность строительства продолжения газопровода «Турецкий поток» через Грецию в Италию.