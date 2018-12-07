Тверской священник съездил в магазин Gucci в Петербурге, похвастался покупками в Instagram, прославился и удалился

Священник из Твери впал в немилость у пользователей соцсетей из-за любви к брендовым аксессуарам и обуви. Не сумев преодолеть гордыню, протоиерей летом опубликовал в своём Instagram фото покупок в петербургских магазинах Gucci и Luis Vuitton.

Однако 6 декабря скрины странички священника попали в российские телеграм-каналы, и поднявшаяся шумиха вынудила служителя удалить аккаунт.

39-летний священнослужитель и эксперт Общественной палаты Тверской области Вячеслав Баскаков показал свои дорогие покупки в люксовых магазинах. Награжденный медалью «За верность Отечеству» священник купил несколько пар обуви и сумку. Стоимость одного из изделий – каучуковых мюлей (туфли без пятки) от Luis Vuitton составляет 31 тысячу рублей на официальном сайте магазина.