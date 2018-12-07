Филиппины предпочли американские вертолеты российским

Филиппины купят у США 16 вертолетов Black Hawk, отказавшись от более дешевых российских Ми-171 из-за санкций США в отношении экспорта вооружений из России.

Изначально страна собиралась покупать вертолеты Bell 412 у Канады, но канадское правительство отменило сделку из-за опасений, что боевые машины будут применены против повстанцев. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на информацию агентства Reuters.

В качестве вариантов Филиппины также рассматривали южнокорейские Surion и англо-итальянские Agusta Westland AW139, но в итоге решили заключить контракт на покупку с американской фирмой Sikorsky Aircraft Corp. По словам министра обороны Филиппин Делфина Лорензаны, цена, предложенная Россией, была одной из самых низких, но этот вариант пришлось отмести из-за сложностей в оплате, вызванных санкциями США.

В сентябре 2018 года «Рособоронэкспорт» сообщал, что, несмотря на американские санкции, экспорт российского оружия существенно вырос.