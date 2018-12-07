Yota вдвое снизила цены на безлимитные мобильные приложения на планшете

Yota

Yota снизила цены на планшетной линейке. Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50%.

«Безлимит на планшете стал дешевле: теперь можно подключить неограниченный доступ к YouTube всего за 25 рублей, VK и любимому мессенджеру за 10 и 5 рублей соответственно, докупить 1 Гб трафика и удовлетворить все свои запросы меньше, чем за 300 рублей в месяц», – комментирует директор по продуктам «Планшет – модем» Yota Александр Капралов.

Теперь безлимитные мессенджеры на планшете можно подключить за 5 рублей вместо 10, соцсети за 10 рублей против 20, безлимитный трафик к музыкальным приложениям можно включить также за 10 рублей против 30.

Кроме того, теперь клиенты могут подключить новые пакеты трафика: 1 Гб за 190 руб и 50 Гб за 520 руб.

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СПРАВКА

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.