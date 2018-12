«Улыбку радуги» признали лучшим магазином России по версии покупателей

фото предоставлено компанией "Улыбка радуги"

Парфюмерная сеть «Улыбка радуги» стала национальным победителем премии общественного мнения «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019». Церемония награждения состоялась на этой неделе.

Онлайн-голосование покупателей велось на протяжении 5 месяцев в режиме онлайн. В список участников попали более 200 сетевых и интернет-магазинов. Потребители оценивали ритейлеров по шкале от 1 до 10 по таким показателям как цена, ассортимент, атмосфера, сервис, комфорт, доверие. Средняя оценка, полученная сетями, работающими в России, – 7,17. Средняя оценка интернет-магазинов – 7,58.

Сеть «Улыбка радуги» также стала лучшей в номинации «Парфюмерия и косметика» среди сетевых магазинов, а также в этой же категории среди интернет-магазинов.

Российская премия «Retailer of the Year Russia 2018-2019» является частью крупной европейской премии, присуждаемой потребителями, Retailer of the Year Europe. В 2018 году это голосование проходило в 9 странах. Национальные победители становятся претендентами на европейский титул, итоги которого подводятся на мероприятии в Брюсселе.

О компании

«Улыбка радуги» – это сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Сеть представлена в 11 регионах России и является одной из крупнейших сетей магазинов формата дрогери (магазин у дома). Под брендом «Улыбка радуги» работает более 540 магазинов, где предоставляется ассортимент на более 15 тыс. наименований продукции.

По результатам премии Retailer of the Year, одного из крупнейших опросов потребительской оценки магазинов в Европе, проведенного в 2016 году, покупатели относят сеть «Улыбка радуги» к категории «Лучшие сети», благодаря оптимальному ассортименту, демократичным ценам и высокому уровню обслуживания. «Улыбка радуги» также является обладателем премии RUSSIAN RETAIL AWARDS -2016 в номинации «Лидер года в сегменте Дрогери».