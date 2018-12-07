Во Франции изъяли самодельные бомбы и коктейли Молотова перед демонстрацией «желтых жилетов»

Французская полиция провела обыски в домах участников акций протеста против повышения цен на топливо перед субботними демонстрациями.

«Власти изъяли 28 коктейлей Молотова и 3 самодельные бомбы у представителей «желтых жилетов» на юге страны», – сообщает 7 декабря BBC со ссылкой на сообщение AFP.

Обыски были проведены в ожидании новой волны протестов, назначенной на выходные. Почти 89 тысяч полицейских будут дежурить на улицах страны, чтобы предотвратить беспорядки.

«Желтые жилеты» анонсировали протесты на 8 декабря, несмотря на объявленный властями Франции https://www.fontanka.ru/2018/12/05/142 мораторий на повышение цен на бензин.

Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. В ходе акций протеста, продолжавшихся несколько недель, на улицах Парижа строили баррикады, а власти допускали введение чрезвычайного положения в стране. Мэрия французской столицы оценила ущерб от беспорядков в 3 – 4 млн евро.