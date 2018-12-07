«Обоснуй». Правительство РФ разрешит госкомпаниям закупать иностранное ПО при должном объяснении

Кабинет министров России разработал директивы, которые обязывают госкомпании и компании с государственным участием объяснять, почему они хотят закупать именно зарубежное программное обеспечение. Директивы будут выпущены до конца 2018 года. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

«Там был целый ряд директив, выданных правительством в отношении компаний с государственным участием. Первые из них носили чуть более сильный, чем рекомендательный, но не обязывающий характер. Сейчас правительство подготовило новые директивы, которые носят уже такой жесткий, конкретный характер. Они должны быть выпущены, я надеюсь, до конца года», – цитирует чиновника RNS.

Директивы предназначены для крупнейших компаний с государственным участием. Сейчас госзаказчик должен либо купить программный продукт из реестра отечественного ПО, либо объяснить, почему отечественное не подходит. «Новые директивы все-таки носят уже не такую прямо жесткую регуляторику», – уточнил замминистра.

На данный момент в реестре отечественного ПО находится более 5 тыс. программ, 80 из них отвечают за офисное программное обеспечение.

Доля закупок госкомпаниями отечественного ПО к 2024 году должна составлять 90%, для компаний с государственным участием – до 70%, заключил Алексей Соколов, ссылаясь на положения программы «Цифровая экономика».