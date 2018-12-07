Срывы концертов продолжаются, несмотря на позицию Кремля. В Нижнем Новгороде отменили шоу «Френдзоны»

Поп-панк-группа «Френдзона» не выступит 7 декабря в Нижнем Новгороде. Организаторы сообщили, что «в связи со всем известными причинами» концерт перенесли на весну, сообщает местное издание nn.ru.

«В связи со всеми известными причинами, к сожалению, нам приходится перенести концерт на весну. Мы обязательно встретимся!» – заверили организаторы. Информацию подтвердила и концертная площадка, не комментируя причины решения.

Ранее в России уже отменялись концерты «Френдзоны» вместе с выступлениями различных рэп-исполнителей и столичной группы IC3PEAK.

При этом сегодня Кремль впервые открыто прокомментировал ситуацию с гонениями на музыкантов. Первый заместитель главы администрации президента, курирующий внутреннюю политику Сергея Кириенко, назвал запреты концертов «глупостью».

Помогать рэперам на государственном уровне с помощью грантов ранее предложил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Накануне анонимный источник Кремля заявлял, что власти «намерены прекратить этот идиотизм». В тот же вечер силовики в Воронеже попытались сорвать концерт группы IC3PEAK.

СМИ сообщали, что преследования музыкантов могут быть связаны с трагедией в керченском колледже, когда молодой человек расстрелял студентов и преподавателей и самоподрывом юноши в архангельском управлении ФСБ. Якобы Центр «Э» МВД и ФСБ изучили интересы молодежи и составили «черный список» музыкальных коллективов.