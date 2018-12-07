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Итоги недели с Андреем Константиновым
07.12.2018 17:35
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"Итоги недели" с Андреем Константиновым: Вылет из Александра Невского, рэп в Госдуме, дело режиссера Сокурова

В России закончилась эпопея с переименованием аэропортов в честь исторических деятелей, а во Франции «желтые жилеты» заморозили цены на бензин. В Петербурге развалилось, не начавшись, дело режиссера Сокурова, а в Москве отбывает 25 суток ареста за пост в Facebook правозащитник Лев Пономарев. Рэперы пришли в Госдуму — и им там не понравилось. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

"Итоги недели" с Андреем Константиновым: Вылет из Александра Невского, рэп в Госдуме, дело режиссера Сокурова

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