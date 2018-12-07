«Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Ростов» разыграют 200 тысяч долларов на Кубке «Матч Премьер» в Дохе

Стали известны подробности нового межсезонного турнира в Катаре для российских клубов, который организовал телеканал «Матч Премьер». Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», призовой фонд кубка с участием «Зенита», «Локомотива», «Спартака» и «Ростова» составит 200 тысяч долларов.

Турнир пройдет с 21 по 29 января 2019 года на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе – это площадка, на которой регулярно проводят сборы европейские топ-клубы, включая «Баварию», «Барселону» и «ПСЖ».

Напомним, что 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период – с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.