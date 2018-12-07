Депутат Цивилев просит подсветить «мост глупости». Вице-губернатор Игорь Албин предлагает ему профинансировать работы
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ответил на предложение депутата Заксобрания Алексея Цивилева украсить «мост глупости» на пересечении Софийской и Ленсоветовской улиц новогодней подсветкой. Город может это сделать на деньги депутата.
Ранее парламентарий сообщил, что предлагает подсветить мост, под которым недавно застряла уже 162-я машина, красно-белыми огнями, оставив их там и после Нового года.
Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин, никаких официальных писем с этим предложением к нему не поступало. Тем не менее он одобряет инициативу депутата и сообщает, что «Мостотрест» готов выполнить работы, если Цивилев их профинансирует. Кроме того, чиновник предлагает Цивилеву пойти дальше. «Например, он может выступить учредителем какой-то награды или нагрудного знака для участников ДТП под этим мостом», – заявил Албин.
Справка:
«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением. Городские власти активно взялись за объект после того, как юбилейная, 150-я, «Газель» застряла там в День города, 27 мая. Целый ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.