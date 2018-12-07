Депутат Цивилев просит подсветить «мост глупости». Вице-губернатор Игорь Албин предлагает ему профинансировать работы

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ответил на предложение депутата Заксобрания Алексея Цивилева украсить «мост глупости» на пересечении Софийской и Ленсоветовской улиц новогодней подсветкой. Город может это сделать на деньги депутата.

Ранее парламентарий сообщил, что предлагает подсветить мост, под которым недавно застряла уже 162-я машина, красно-белыми огнями, оставив их там и после Нового года.

Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин, никаких официальных писем с этим предложением к нему не поступало. Тем не менее он одобряет инициативу депутата и сообщает, что «Мостотрест» готов выполнить работы, если Цивилев их профинансирует. Кроме того, чиновник предлагает Цивилеву пойти дальше. «Например, он может выступить учредителем какой-то награды или нагрудного знака для участников ДТП под этим мостом», – заявил Албин.