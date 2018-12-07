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Общество
07.12.2018 16:26
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Митрополит Онуфрий отправил обратно в Стамбул приглашение на объединительный собор

Глава канонической церкви Украины не принял приглашение Константинопольского патриарха Варфоломея на так называемый объединительный собор. Митрополит Онуфрий отправил бумагу обратно на Фанар. 

Об этом днем 7 декабря сообщает портал «Православие и мир» со ссылкой на  ресурс СПЖ. По примеру предстоятеля отослать обратно в Стамбул приглашения намерены и другие архиереи УПЦ МП.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх разослал приглашения на «объединительный собор» епископату Украинской церкви. Часть писем была адресована главам местных администраций, чтобы мирская власть пыталась убедить архиереев в необходимости участия в мероприятии. В каждом послании также содержалась копия письма патриарха Варфоломея блаженнейшему Онуфрию, где сообщалось, что в случае неявки на «объединительный собор» Фанар будет считать митрополита Онуфрия раскольником.

При этом в своем  письме к главе УПЦ Вселенский патриарх пишет, что  обращается к владыке Онуфрию как к митрополиту Киевскому и всея Украины лишь из милости, заявляя, что тот носит титул незаконно.

Справка:

Константинопольский патриарх намерен в одностороннем порядке предоставить автокефалию Православной церкви на Украине. Создание «единой поместной церкови Украины» и выбор ее главы намечены на 15 декабря. Представители УПЦ МП не собираются участвовать в этом соборе и заявляют о давлении на них со стороны украинских властей. В епархиях разных регионов страны проводятся обыски, а духовенство вызывают на допросы в Службу безопасности Украины.

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