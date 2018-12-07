«Ты не уважаешь дедов, которые за тебя воевали». Петербургский подросток выстрелил из-за обиды на определение «сопляк»

Конфликт со стрельбой из сигнальной ракетницы в Петербурге, о котором сообщалось ранее, не имел глубокой идейной подоплёки. В разговоре упомянули прошедшее войну старшее поколение. Но подросток проявил агрессию, потому что не хотел показаться «сопляком».

Как стало известно «Фонтанке», участники спора на Бухарестской улице не были знакомы. 35-летний выходец с Украины вступил в беседу с одиннадцатиклассником в ночь на 20 сентября. Понимания своих слов у собеседника он не нашел и только разгорячился, после чего выпалил: «Сопляк, ты не уважаешь дедов, которые за тебя воевали». Школьник на это суждение взрослого ответил выстрелом из сигнальной ракетницы. Его оппонента увезли в больницу с контузией правого глазного яблока.

Пострадавший неоднократно нарушал правила пребывания иностранцев в России, также привлекался к административной отвественности за неповиновение полиции.

Накануне в отношении одиннадцатиклассника возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В материалах дознания исследуется только поступок агрессора. Националистические мотивы его жеста не подтвердились. Ранее сообщалось, что школьник попытался оспорить итог Великой Отечественной войны.