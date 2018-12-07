Лидер «Другой России» Александр Аверин получил 3 года колонии за найденный у него на границе пистолет

Александр Аверин, один из лидеров «Другой России», получил три года в исправительной колонии общего режима. Приговор был оглашён 7 декабря в Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области. Об этом сообщается в твиттере организации.

⚡️Александр Аверин, один из лидеров "Другой России", в Матвеево-Курганском районном суде только что получил 3 года общего режима. Срок – за подробешенный на границе пистолет. ⚡️ pic.twitter.com/Ule11VekdG — Другая Россия (@drugoros) 7 декабря 2018 г.

Напомним, Александра Аверина задержали 7 апреля на границе с ДНР. Пограничники нашли у него пистолет Макарова. Сам задержанный утверждает, что оружие ему подкинули, а инцидент является провокацией сотрудников ФСБ и Центра «Э». Аверина арестовали, время до суда он отбывал в СИЗО. Кроме того, в июле в квартиру активиста пришли сотрудники органов с ордером на обыск. Это произошло уже после передачи уголовного дела в суд.

Отметим, «Другая Россия» активно поддерживала самопровозглашенные ДНР и ЛНР, многие члены партии воевали в качестве добровольцев на юго-востоке Украины.