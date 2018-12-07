Экс-сенатор Андрей Хазин стал советником Александра Беглова

Андрей Хазин назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на общественных началах. Ранее он был членом Совета Федерации.

Информацию о назначении «Фонтанке» 7 декабря подтвердили представители Андрея Хазина.

Андрей Хазин родился в 1969 году, является братом известного экономиста Михаила Хазина. Новый советник окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, является кандидатом исторических наук и действительным членом Российской академии художеств. Преподавал в НИУ-ВШЭ, а с 2012 года возглавляет кафедру стратегических коммуникаций в МГУ. Был членом Совета Федерации — сначала от Костромской области, а затем — от Кировской. Кроме того, заседает в Высшем совете «Единой России». Среди прочего, является членом рабочей группы при президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений, а также совета по делам казачества.

Напомним, ранее 7 декабря «Фонтанка» сообщила, что советником Александра Беглова на общественных началах стал бывший глава фонда капремонта Дмитрий Локтаев.