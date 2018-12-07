К концу года в Интернете будет сидеть большинство жителей Земли

ООН констатирует: к концу 2018 года число пользователей Интернета на планете впервые превысит количество тех, кто там не присутствует.

Почти 3,9 миллиарда пользователей глобальной Сети, что составляет 51,2% населения Земли, будет насчитываться уже до начала нового года. Это важный шаг человечества к инклюзивному информационному обществу, сообщает 7 декабря Международный союз электросвязи при ООН.

За последние 10 лет число пользователей Сети в развитых странах увеличилось с 50% до почти 81%, а в развивающихся государствах этот процент сейчас достигает более 45. Для сравнения: к концу 2018 года в СНГ Интернетом будут пользоваться более 71% населения.

Несмотря на развитие технологий, огромное множество людей все еще не имеет возможности воспользоваться достижениями цифровой экономики.

При этом технологический доступ к Сети есть у большинства жителей Земли: 96% живет в зоне мобильной цифровой сети, а компьютеры есть у 83% семей в развитых странах и у 36% в развивающихся.