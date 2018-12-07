Транспортная полиция написала инструкцию по правильной "даче взятки". Главное – тянуть время и не брать инициативу в свои руки

Инструкцию, посвящённую тому, как правильно "давать взятку" должностному лицу, опубликовало 7 декабря на своем сайте управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Транспортная полиция предлагает посетителям портала вместе бороться с коррупцией. Первое, что нужно сделать гражданину, у которого человек в погонах вымогает деньги, «быть вежливым, но без заискивания, не допускать опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться как отказ или согласие дать взятку».

Далее нужно внимательно выслушать сотрудника МВД, «дать ему выговориться», запомнить все условия и способы передачи взятки, но при этом не брать инициативу на себя, чтобы, в конечном счёте, не оказаться виноватым. Главное – всеми способами пытаться перенести время дачи взятки.

«Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении в отделение полиции по месту жительства или подготовить заявление в прокуратуру. При обращении гражданину необходимо изложить суть проблемы, рассказать, каким образом на него пытаются воздействовать», – советует полиция на транспорте.

После сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции расскажет заявителю, как действовать дальше, чтобы «вывести преступника на чистую воду».

«Помните: правоохранительные органы располагают широчайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется! Победим коррупцию вместе!» – так заканчивается сообщение силовиков.