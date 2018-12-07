В центре Петербурга открылся Polugar бар, возрождающий застольные традиции русской знати

Фото предоставлено Polugar бар

В одном из самых туристических мест Петербурга, на Итальянской улице, в здании Пассажа открылся необычный бар с ярко выраженным историческим уклоном – бар Polugar.

Как говорят владельцы этого места, основной идеей стало возрождение дворянской культуры пития. Все рецепты компания "Родионов с сыновьями" взяла из книг 19 века, поэтому дегустируя там напитки, вы можете быть уверены, что их вкус именно такой, какой был 200 лет назад.

В оригинальных интерьерах, в полумраке с зеркалами и пианино вы почувствуете себя русским аристократом и приобщитесь к утонченным российским гастрономическим традициям. В меню кроме легендарной помещичьей «Азбуки» – набора маленьких порций, называющихся с разных букв алфавита – в скором времени появятся закуски, не менее концептуальные, чем благородный интерьер.

Петербуржцы и туристы теперь могут познакомиться с редкими рецептами русских напитков и вкусить особую атмосферу дворянских застолий.

Бар Polugar

Итальянская улица, 19, здание Пассажа