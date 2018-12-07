Футболист «Рубина» Навас: «Зенит» можно победить

Защитник футбольного клуба «Рубин» Сесар Навас рассказал о своих ожиданиях от матча 17-го тура чемпионата РПЛ против петербургского «Зенита», последнего перед зимним перерывом в первенстве страны.

«Наверно, в настоящий момент это лучшая команда в лиге по составу. Очень сложный соперник, к тому же будет играть на своем стадионе, но его можно победить. Всегда сложно играть против таких больших команд, как "Зенит". Но мы со своей стороны постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, чтобы добиться положительного результата», – цитирует футболиста официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч против «Рубина» станет последним в году в рамках чемпионата РПЛ. Игра пройдет в Петербурге 9 декабря. Начало в 19:00 по московскому времени.

После 16 туров чемпионата РПЛ «Зенит» идет на первом месте (34 очка). «Рубин» занимает девятую строчку (22 очка). В первом круге на выезде петербуржцы обыграли казанцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин.