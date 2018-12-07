Литва запретила въезд в страну «ответственным за агрессию в Керченском проливе». Вильнюс обещает помочь Киеву оружием

Литва наложила санкции на россиян, которые имеют отношение к задержанию трёх украинских военных судов в Керченском проливе. Граждане РФ не смогут посещать прибалтийское государство, заявила 7 декабря президент Литвы Даля Грибаускайте, находящаяся в Киеве с визитом.

«Литва твердо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Черном море», – цитирует Грибаускайте её пресс-служба.

Президент Литвы также пообещала украинскому коллеге Петру Порошенко, что Вильнюс увеличит военную помощь стране.

«Мы дополнительно выделим большее количество амуниции, будем направлять больше военных инструкторов и экспертов по кибернетической безопасности, которые помогут в отражении гибридных атак, особенно во время выборов», – сказала литовский лидер.

Сегодня Дале Грибаускайте вручии исключительную награду гражданского общества за постоянную поддержку Украины, говорится на сайте главы Литвы.

Вильнюс регулярно оказывает Украине военную поддержку. В 2014 году именно он первым из стран НАТО поставил Киеву советское «летальное оружие». В конце 2017 года Литва вновь отправила на Украину списанное у себя вооружение общей стоимостью 6 миллионов евро.

Украина ввела военное положение на части своей территории 28 ноября. Парой дней ранее россияне почувствовали на себе обострение ситуации, которое выразилось в отказе на въезд в Киев. Большинство прилетавших из Минска россиян депортировали обратно. Даже журналисты не могут попасть на территорию закрывшей границы страны. На сегодняшний день шести сотрудникам разных изданий, в том числе «Фонтанки», отказано во въезде.