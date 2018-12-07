Ради кино будут перекрывать набережные Кутузова и Воскресенскую. Ярмарка займёт часть Загородного

В выходные в Петербурге будут вводиться ограничения движения транспорта в связи с культурными и спортивными мероприятиями, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 0:00 8 декабря до 24:00 17 января в связи с проведением рождественской ярмарки будет закрыт участок Загородного проспекта от дома 46 до дома 48, прилегающий к Пионерской площади.

В субботу же, 8 декабря, с 12 до 15 часов будет приостанавливаться движение не более чем на 15 минут на нескольких улицах:

набережная Кутузова на участке от Гагаринской улицы до Воскресенской набережной,

на участке от Гагаринской улицы до Воскресенской набережной, Воскресенская набережная от Гагаринской улицы до проспекта Чернышевского,

от Гагаринской улицы до проспекта Чернышевского, съезд с Литейного моста на набережную Кутузова.

Причина – проведение съёмок художественного фильма «Дылда», посвящённого жительницам Ленинграда в послевоенное время. Из-за него же с 13 по 16 декабря будет запрещена парковка на набережной канала Грибоедова на участках между домами 52 и 76, а также 63 и 73.

В воскресенье, 9 декабря, на Крестовском острове вводятся ограничения (запрет движения и парковки) в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Санкт-Петербург» с участием клуба «Зенит», предупреждает КРТИ.