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Город
07.12.2018 15:44
Печать

Ради кино будут перекрывать набережные Кутузова и Воскресенскую. Ярмарка займёт часть Загородного

В выходные в Петербурге будут вводиться ограничения движения транспорта в связи с культурными и спортивными мероприятиями, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 0:00 8 декабря до 24:00 17 января в связи с проведением рождественской ярмарки будет закрыт участок Загородного проспекта от дома 46 до дома 48, прилегающий к Пионерской площади.

В субботу же, 8 декабря, с 12 до 15 часов будет приостанавливаться движение не более чем на 15 минут на нескольких улицах:

 

  • набережная Кутузова на участке от Гагаринской улицы до Воскресенской набережной,
  • Воскресенская набережная от Гагаринской улицы до проспекта Чернышевского,
  • съезд с Литейного моста на набережную Кутузова.

 

Причина – проведение съёмок художественного фильма «Дылда», посвящённого жительницам Ленинграда в послевоенное время. Из-за него же с 13 по 16 декабря будет запрещена парковка на набережной канала Грибоедова на участках между домами 52 и 76, а также 63 и 73.

В воскресенье, 9 декабря, на Крестовском острове вводятся ограничения (запрет движения и парковки) в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Санкт-Петербург» с участием клуба «Зенит», предупреждает КРТИ.

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