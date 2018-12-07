Россия сокращает объемы добычи нефти после требования ОПЕК

Российские нефтяники пошли на увеличение сокращаемых объемов добычи, чего требовали участники Организации стран — экспортеров нефти.

«Источник в Министерстве энергетики России заявил, что Москва готова пойти на сокращение около 200 000 баррелей в сутки, по сравнению с первоначальным планом в 150 000 баррелей в сутки. Страны – члены ОПЕК настаивали на том, чтобы Москва сократила около 250 000 баррелей в сутки», – об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Ранее министр энергетики России Александр Новак настаивал, что в первые три месяца российская сторона готова отказаться от 150 тысяч баррелей в день, а затем пересмотрит свою позицию.

Напомним, что сокращение объемов добываемой нефти обсуждается уже третий день на саммите ОПЕК. Первоначально делегаты хотели поставить перед собой цель уменьшить добычу на 1,3 миллиона баррелей в день, однако Россия и Иран были не согласны с такой оценкой.