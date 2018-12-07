Патриарх Варфоломей пригласил главу УПЦ на объединительный собор, назвав его Киевским митрополитом лишь «из милости»

Константинопольский патриарх Варфоломей направил главе украинской канонической церкви митрополиту Онуфрию письмо с приглашением принять участие в так называемом «объединительном соборе». В тексте Вселенский патриарх пишет, что обращается к владыке Онуфрию как к митрополиту Киевскому и всея Украины лишь из милости, заявляя, что тот носит титул незаконно.

Об этом днем 7 декабря сообщил в своем telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он привел выдержки из документа, присланного Фанаром.

«Обращаясь к Вам «Высокопреосвященный митрополит Киевский» в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года», – говорится в письме.

«Патриарх Варфоломей, ранее не раз подчеркивавший, что единственным каноническим главой Украинской церкви является митрополит Онуфрий, теперь позволяет себе в его адрес откровенно оскорбительные слова», – отметил Легойда.

Приглашения на «объединительный собор» приходят и для епископов УПЦ. Правда, раздают их в местных администрациях. Как сообщает ресурс «Союз православных журналистов», епископ Дубенский Пимен получил указание явиться в Ровенскую ОГА. Когда ему попытались вручить письмо, он отказался его принимать.

«Я считаю, что это исключительно церковный вопрос, а следовательно, подобные приглашения должны передавать люди, причастные к Церкви, – объяснил архиерей. – У меня есть руководитель, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, и если я и приму приглашение на «объединительный Собор», то исключительно из его рук».

Напомним, на этой неделе президент Украины Петр Порошенко назвал дату объединительного собора — 15 декабря. Клирики УПЦ в большинстве своем не собираются принимать в нем участие.