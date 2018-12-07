На Сытном рынке таможня проводит «чёрную пятницу». С прилавков разбирают санкционку

Проникшие на территорию России заграничные деликатесы выдворяют с Сытного рынка в Петроградском районе Петербурга 7 декабря. Торговые ряды уже зачищали от излишней роскоши, но европейские колбасы и сыры возвращаются. Видимо, по желанию потребителей.

Фото: Читатель "Фонтанки"

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, около трёх дня сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления появились в залах Сытного. Их интересуют точки с санкционными товарами. Торговцам придётся расстаться с европейскими сырами, колбасами и рыбой, не получив за них ни копейки.

Челноки регулярно пополняют прилавки Сытного. Они привозят в Петербург «санкционку» как физические лица в рамках разрешенных квот для личного употребления — не более пяти килограммов на человека. В прошлый раз людей в зелёной форме заметили на Сытном рынке в августе. В июле таможенный десант высадился на ярмарке «Юнона». С его приходом экстренно закрылись все магазины с финским ассортиментом.

Сытный рынок на Сытнинской улице является старейшим в городе, он работает с 1711 года.

Питаться некоторыми видами европейской и американской продукции Владимир Путин запретил с августа 2014-го. Найденное властями подлежит уничтожению. Недавно Россельхознадзор раскрыл схему поставки в Россию сыроподобного продукта с Украины. Товар шел под видом сербского сыра.